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Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ

WSJ: в США видят признаки подготовки Турции к вторжению в Сирию
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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
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В результате смены власти в Сирии Турция, по мнению западных СМИ, выиграла больше других. Ее влияние в регионе теперь возрастет, но в то же время США опасаются ее возможного вторжения на территорию Сирии из-за курдского вопроса — в пользу этого говорит то, что Анкара подтягивает силы к границе. О том, какой мировые СМИ видят ситуацию на Ближнем Востоке, — в дайджесте «Известий».

The Washington Post: лидер сирийских повстанцев распустит всех бойцов и объединит их под новым минобороны

Лидер вооруженной оппозиции Сирии и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) заявил, что все группировки повстанцев будут распущены, а бойцы объединятся под эгидой министерства обороны. По его словам, Сирия должна быть единой, а все боевики будут подчиняться закону.

The Washington Post

Повстанческие группировки, которые присоединились к ХТШ в противостоянии Асаду, представляли собой сложный состав из боевиков, порой поддерживаемых иностранными державами, которые были сосредоточены на борьбе с различными врагами, в том числе и друг с другом. Амбициозная цель Шараа объединить все группировки в национальную армию является одним из ряда обещаний, которые он дает, чтобы показать, что его правительство будет инклюзивным для всех сирийцев, поскольку оно претендует на международную легитимность

В последние годы ХТШ, которая по-прежнему остается в списке террористических организаций Госдепа и исторически связана с ИГ и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещены в РФ), стремится именовать себя исламистским движением, которое более сосредоточено на местных проблемах, чем на интернациональном джихаде.

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The Wall Street Journal: США опасаются, что накопление Турцией военной мощи говорит о планах вторгнуться в Сирию

Высокопоставленные американские чиновники отмечают, что Турция сосредотачивает силы вдоль сирийской границы. Это вызывает беспокойство из-за того, что может свидетельствовать о планах Анкары по широкомасштабному вторжению на территорию, где сирийских курдов поддерживают США.

The Wall Street Journal

По словам официальных лиц, эти силы включают в себя бойцов ополчения, турецкие элитные подразделения и большое количество артиллерии, и сосредоточены они возле Кобани — города в Сирии у границы с Турцией, где большинство населения составляют курды. Турецкая трансграничная операция может быть неизбежной, сказал один из американских чиновников

Угроза со стороны Турции поставила возглавляемые курдами Сирийские демократические силы, которые вместе с американскими войсками на северо-востоке Сирии преследуют остатки боевиков ИГ, в уязвимое положение за несколько недель до ухода администрации Джо Байдена. Представитель гражданской администрации сирийских курдов Ильхам Ахмед предупредил Дональда Трампа, что турецкое вторжение приведет к перемещению более 200 тыс. курдских мирных жителей только в Кобани, а также многих членов христианских общин.

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The Guardian: Турция стала для Сирии «воротами во внешний мир»

Менее чем через неделю после отставки президента Сирии Башара Асада впервые за 12 лет флаг Турции поднялся над посольством страны в Дамаске. За несколько дней до этого в республику прибыл глава турецкой разведки Ибрагим Калин, при этом его автомобилем управлял лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа. Он стал первым высокопоставленным иностранным чиновников, который приехал к новому руководству Сирии.

The Guardian

Дарин Халифа из некоммерческой международной организации «Кризисная группа» описывает визит Калина в сирийскую столицу как «круг победы», так как Анкара стала главным бенефициаром от смены власти в Дамаске. Уход Асада <….> предоставил Анкаре новые возможности в борьбе за власть в курдских районах на северо-востоке и ее влияние в процессе восстановления Сирии

По словам аналитиков, Анкара в течение нескольких месяцев сдерживала ХТШ и откладывала начало наступления группировки. Тогда предпринимались попытки использовать встречу с российскими и иранскими официальными лицами в начале ноября, чтобы усадить Асада за стол переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Асад отверг его предложение «обсудить будущее Сирии вместе», упустив свой последний шанс предотвратить масштабное военное наступление оппозиции.

Reuters: соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшее время

Соглашение о прекращении боевых действиях в Газе, которые длятся уже 14 месяцев, и об освобождении израильских заложников, может быть подписано в ближайшие дни благодаря прогрессу, достигнутому на переговорах в Каире.

Reuters

Администрация США, к которой присоединились посредники из Египта и Катара, в последние дни приложила интенсивные усилия для продвижения переговоров до того, как президент Джо Байден покинет свой пост в следующем месяце

По словам источников, соглашение может быть заключено через несколько дней: оно не только остановит огонь, но и вернет удерживаемых ХАМАС заложников. Директор ЦРУ Уильям Бернс, ключевой переговорщик от США, должен был прибыть в Доху в среду для переговоров с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани о преодолении остающихся разногласий между Израилем и ХАМАС, сообщили другие осведомленные источники.

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