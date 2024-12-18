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В Польше произошел пожар в ядерном центре

TVN Warszawa: в Польше произошел пожар в ядерном центре
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Фото: AP/STR
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В городе Отвоцке Мазовецкого воеводства в Польше произошел пожар в лаборатории Научно-технологического парка Национального центра ядерных исследований (NCBJ). Возгорание уже потушили, угрозы ядерной безопасности не было. Об этом 18 декабря сообщил телеканал TVN Warszawa.

«Аварийные службы ядерного центра действовали очень быстро, на месте были пожарная команда и полиция», — сказал телеканалу заместитель директора по экономическим вопросам NCBJ Дариуш Соча.

Он отметил, что объект центра, на котором произошел пожар, находится на значительном расстоянии от исследовательского ядерного реактора, поэтому последнему не угрожала опасность.

Старший капитан Мацей Лодыговский из пожарной команды Отвоцка рассказал телеканалу, что из горящего здания еще до прибытия первых расчетов самостоятельно эвакуировались 32 человека. Пострадали двое, они госпитализированы с ожогами лица и рук, находятся в сознании. Возгорание уже потушили.

По неофициальным данным, которые приводит TVN Warszawa, пожар начался после внезапного взрыва, который произошел в подвале двухэтажного кирпичного корпуса центра во время проведения научного исследования. Сдетонировали около 10 л горючего вещества, и пламя вырвалось через окно. Серьезного ущерба другим зданиям происшествие не причинило.

Телеканал напоминает, что NCBJ — один из крупнейших научно-исследовательских институтов Польши, а расположенный там реактор MARIA является единственным в республике.

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Ранее, 18 июля, в Баварии в ФРГ произошел пожар в районе реактора на атомной электростанции (АЭС) «Графенрайнфельд», которая выведена из эксплуатации. Причиной, вероятно, стала техническая неисправность в системе вентиляции. Пожар потушили, утечки радиации допущено не было.

На данный момент в Германии работают всего три АЭС. Изначально их собирались отключить к 1 января 2023 года. Однако на фоне энергетического кризиса несколько партий призвали продолжить эксплуатацию станций.

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