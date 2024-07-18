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В здании реактора выведенной из строя немецкой АЭС произошел пожар

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Marius Bulling
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Пожар вспыхнул в районе реактора на выведенной из эксплуатации атомной электростанции «Графенрайнфельд» в Баварии, возгорание оперативно потушили. Об этом 18 июля сообщил новостной сайт Rosenheim24.de.

К устранению огня были привлечены несколько пожарных частей. Спасатели локализовали пламя и потушили его. По данным полиции, никакой опасности для населения зафиксировано не было — радиация при пожаре не вырвалась.

По предварительным данным правоохранителей, причиной возгорания могла стать техническая неисправность в системе вентиляции.

Как сообщил официальный представитель компании-оператора PreussenElektra Кристина Альт «РИА Новости», девятерым сотрудникам АЭС была оказана первая медицинская помощь из-за опасения, что они могли отравиться угарным газом.

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Работа АЭС «Графенрайнфельд» в районе Швайнфурт была остановлена ​​в 2015 году в рамках решения Германии о поэтапном отказе от атомной энергетики. Демонтаж станции начался в 2018 году.

На данный момент в Германии работают всего три АЭС. Изначально их собирались отключить к 1 января 2023 года. Однако на фоне энергетического кризиса несколько партий призвали продолжить эксплуатацию станций.

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