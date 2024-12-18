Шрамовая архитектура: среди мужчин вырос спрос на искусственные увечья

Москвичи не перестают удивлять креативными выходками — в столице вырос спрос на шрамирование. Это процедура, во время которой человеку специально наносятся порезы для формирования рубцовой ткани на поверхности кожи. Спрос на такую услугу в нынешнем году увеличился на 20%. Кто и зачем заказывает шрамы, что об этом думают психиатры и какие проблемы ожидают брутальных мужчин с отметинами на лице — в материале «Известий».

Шрамирование: кто и зачем делает

Спрос на художественное шрамирование начал появляться 10–15 лет назад. А особую популярность такие процедуры набрали в 2024 году.

Сергей, мастер тату-студии «Дракон», отмечает, что за шрамами в салоны приходят люди в возрасте от 25 до 60 лет. Это и мужчины (их 70%), и женщины (30%), причем совершенно разных профессий.

— Цели и причины у всех тоже разные. Так, актеры заказывают такие дефекты для ролей. Девушки — чтобы замаскировать аккуратным шрамом ожоги или другие проблемы. Бывают случаи, когда клиенты делают шрам в честь кого-либо. Например, в память о брате или друге, у которого был такой на лице или на теле. Или хотят морально поддержать родственника, чтобы тот не стеснялся своего послеоперационного шрама , — рассказывает Сергей.

Что касается лица, то, по словам мастера, у мужчин популярен шрам, который идет ото лба, перечеркивает бровь, срезая ее кусочек, и проходит через скулу.

Кадр из фильма «Лицо со шрамом» Фото: Universal Pictures

— Да, просят именно такой кривой и безобразный шрам, чтобы было похоже, что человек получил его в какой-то битве или потасовке, — комментирует Сергей.

По словам мастера, никто из клиентов пока не распространялся о том, что устрашающий вид требуется именно для того, чтобы уличные хулиганы обходили их стороной. Эту причину в салоне не исключают, но она явно не главная. А вот то, что мужчины заказывают шрамы, чтобы выглядеть привлекательнее для противоположного пола, профессионалы считают основной. Возможно, на агрессивного противника такая отметина даже не произведет впечатления. А вот женщины обращают внимание на подобные атрибуты мужественности, не вдаваясь в подробности. Правило «шрамы украшают мужчин» безотказно действует во все времена.

— У нас косметическая процедура. Это не тот случай, когда человеку порезали лицо ножом, а потом образовались страшные келоидные рубцы. Мы создаем шрам искусственно, по рисунку, работаем с верхними слоями кожи. Когда он заживает, то выглядит как настоящий. Но любой доктор, посмотрев, скажет, что дефект не настоящий, — продолжает Сергей.

В любом случае мастера предупреждают клиентов о том, что даже такой косметический шрам остается на всю жизнь. И если человек в будущем решит от него избавиться, то придется обращаться за помощью к пластическим хирургам.

— Поэтому изначально с клиентом проводится консультация. Если мы видим, что человек адекватный, настроен серьезно и отдает себе отчет в своих действиях, то с ним работаем. Опять же, у каждого свои причины, мы не лезем в душу, выясняя причины шрамирования. Но если у человека имеются отклонения психического характера, то мы отказываем в процедуре, — разъясняет мастер.

Патология или норма

Психиатр, сексолог Алексей Вилков считает, что склонность к шрамированию свойственна людям, которые имеют определенные акцентуации характера, то есть чрезмерно выраженные отдельные черты.

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— Это демонстративность, импульсивность, повышенная эмоциональная нестабильность. Люди с такими ярко выраженными чертами обычно наносят специальные шрамы, а также используют татуировки и пирсинг, — разъясняет Вилков.

По словам психиатра, иногда потребность в нанесении себе искусственных увечий может быть связана с аутоагрессией, когда человек пытается как бы сам себя наказать, причиняя себе боль. Такая склонность встречается при расстройствах личности, депрессивных переживаниях и при испытывании чувства вины.

— В этих случаях самоповреждение приносит временное облегчение и временное улучшение состояния. Бывает, что аутоагрессия накладывается на акцентуацию характера и переходит в патологическую привычку. И тогда человек уже не может остановиться и посещает подобные процедуры регулярно, — комментирует эксперт.

Психиатр относит к условной норме ситуацию, когда сделать шрам человека вынуждают объективные причины, например необходимость оказания поддержки близкому.

— Такие действия направлены на то, чтобы проявить сопричастность, идентифицироваться с партнером, то есть пережить его физическую и моральную боль. Вариант самопожертвования, когда что-то делается не для себя, а для кого-то, можно в целом отнести к норме , — комментирует врач.

Что касается шрамирования ради того, чтобы пользоваться успехом у дам, то здесь у психиатров своя точка зрения. Алексей Вилков считает, что девушкам нужно настороженно относиться к подобным мужчинам. Скорее всего, в совместной жизни такие избранники будут эмоционально нестабильны.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

— Они могут быть склонны к импульсивности, агрессии и к аутоагрессии, — предостерегает психиатр. — И такие мужчины точно склонны к абьюзивным отношениям. Поэтому жизнь с ними будет неспокойной — можно готовиться к различным конфликтам, ссорам, противоречиям, основанным на их эмоциональной нестабильности, завышенным и противоречивым требованиям к партнеру.

К возможным проблемам сексолог относит ревность, массу претензий и, как следствие, конфликты, которые возникают между партнерами в силу особенностей личности.

— Для придания брутального вида есть масса других естественных способов, о которых знают мужчины , — рассуждает психиатр. — И если мужчина эмоционально стабилен, условно психологически здоров, то ему не придет в голову мысль наносить себе специальные шрамы, дабы повысить свою мужественность.

Примут ли на работу

Возможно, ставка на брутальность в какой-то степени оправдывает себя в личной жизни. Но что касается трудоустройства, то у людей со шрамированием могут возникнуть проблемы , предостерегает HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры, директор агентства по подбору персонала Гарри Мурадян. Это касается любых необычных изменений внешности.

— Работодатели могут оценивать внешний вид кандидата через призму корпоративной культуры и имиджа компании. В некоторых сферах, таких как клиентский сервис, финансы или право, более строгие требования к внешнему виду сотрудников. Это может привести к тому, что кандидат с заметными изменениями внешности будет восприниматься как менее подходящий для роли, даже если его профессиональные навыки соответствуют требованиям , — говорит эксперт.

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По словам Мурадяна, современный рынок труда становится всё более разнообразным и инклюзивным, однако предвзятости и стереотипы всё еще могут влиять на процесс трудоустройства. Вопросы, касающиеся внешнего вида кандидатов, особенно тех, кто выбирает необычные способы самовыражения, такие как шрамирование или татуировки, требуют внимательного рассмотрения.

— Существуют определенные препятствия при трудоустройстве, однако важно понимать, что восприятие таких изменений может варьироваться в зависимости от отрасли и конкретной компании. В творческих или неформальных сферах, например в IT или искусстве, отношение к внешнему виду бывает лояльнее , — говорит эксперт.

Гарри Мурадян считает, что общество становится более открытым к различным формам самовыражения, в том числе и изменениям внешности, но они могут вызывать негативные ассоциации. Это способно привести к дискриминации на этапе собеседования или при отборе кандидатов на должность.

— Татуировки постепенно принимают в обществе, и многие работодатели уже адаптировались к этому изменению. А шрамирование и другие более радикальные изменения могут восприниматься как отклонение от нормы, что порождает предвзятость , — предостерегает эксперт.

С точки зрения HR-эксперта, компании должны стремиться к созданию инклюзивной среды, где ценятся не только профессиональные навыки, но и индивидуальность каждого сотрудника .

Можно ли избавиться от шрамов

И все-таки врачи советуют относиться к своей внешности ответственно и тысячу раз подумать, прежде чем решаться на радикальные изменения. Модное нанесение искусственных шрамов может повлечь за собой серьезные последствия , предостерегает косметолог Скандинавского центра здоровья Светлана Гирина.

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— Одна из проблем — формирование атрофических, нормотрофических, гипертрофических или келоидных рубцов. Особенно опасны келоидные рубцы, которые разрастаются за пределы раны и приобретают плотную, багрово-красную текстуру , — рассказывает Светлана Гирина.

По словам косметолога, шрамы всех типов сложно поддаются лечению. Даже с использованием современных косметологических процедур, таких как лазерная шлифовка, внутрирубцовые инъекции или PRP-терапия, полностью избавиться от рубцов не всегда возможно.

— Шрамирование также может быть опасным для кожи, если у человека есть предрасположенность к образованию келоидов или других видов рубцов. Даже у тех, кто ранее не сталкивался с подобной проблемой, травматизация кожи в процессе может запустить нежелательные реакции , — продолжает Гирина.

Косметолог советует помнить и о том, что модные тренды меняются: сегодня популярны шрамы, завтра — гладкая, здоровая кожа. Избавиться от шрамов полностью крайне сложно, а процесс коррекции требует больших усилий.

— Лечение может включать внутрирубцовые инъекции с использованием специализированных препаратов; лазерные технологии, которые помогают уменьшить выраженность шрамов, но не удаляют их полностью; инъекционные процедуры, такие как PRP-терапия, введение гиалуроновой кислоты и коллагена, — комментирует Светлана Гирина.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Эти процедуры болезненны, отнимают много времени и требуют значительных финансовых вложений. Например, чтобы сделать незаметными келоидные рубцы, необходимо проводить многократные инъекции и лазерные обработки с последующей сложной реабилитацией.

— В кабинет врача-косметолога попадают пациенты с просьбами избавить их от рубцов. Обычно это люди, пережившие серьезные травмы, катастрофы или страдающие от последствий постакне. Эти виды рубцов тоже лечатся довольно тяжело. Пациенту приходится тратить много времени и расходовать значительные финансовые средства, чтобы вернуть коже здоровый и качественный вид. Для этого используются разные методы, включая инъекции препаратов, лазерные шлифовки и другие процедуры , — предостерегает Светлана Гирина.

Эксперт рекомендует не следовать веяниям моды, заботиться о красоте и здоровье лица и помнить, что популярность процедуры уйдет, а лицо с нежелательными изменениями останется.