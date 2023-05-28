Коли отсюда подальше: законно ли делать татуировки несовершеннолетним

Мода на татуировки, в том числе на лице, распространившаяся среди несовершеннолетних, вызывает озабоченность у взрослых. За последние полгода сразу в нескольких регионах прозвучали инициативы запретить «наколки» для подростков. Насколько законно оказание таких услуг лицам, не достигшим 18 лет, по действующему законодательству, разбирались «Известия».

Бьются за запрет

В частности, обсуждение такого запрета идет в экспертном совете при комитете по государственному строительству и местному самоуправлению областного парламента Саратовской области. С предложением вышел председатель местной думы Михаил Исаев. Поводом стали многочисленные жалобы на тату-салоны, «разукрасившие» детей без согласия родителей. Исаев указывает на важность проблемы в связи с тем, что ребенок не всегда может оценить последствия поступка, который «в будущем может стать препятствием для трудоустройства» . Предполагается, что в случае эффективной работы предлагаемых норм в регионе саратовские депутаты попытаются добиться изменений и в федеральном законодательстве.

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В феврале инициатива внести в КоАП РФ статью об ответственности за нанесение татуировок несовершеннолетним без разрешения родителей была выдвинута представителями Молодежного парламента при Госдуме в Законодательном собрании Вологодской области. При этом предложение о тотальном запрете на тату для подростков (даже при согласии законного представителя) во время голосования в совещательно-консультативной структуре одобрения не нашло.

«Главное, чтобы ужесточение регулирования в этой сфере не привело к тому, что тату-мастера будут уходить «в тень» , — подчеркнула председатель организации Татьяна Малышкина.

Ближе всех к запрету Нижегородская область, где местные депутаты среди первых задумались о проблеме. Там обратили внимание, что нанесение тату не входит в перечень лицензируемых медицинских услуг, хотя удаление татуировок и перманентный макияж относятся к таковым. Внесение изменений в соответствующий приказ Минздрава РФ, дополняющее раздел «Номенклатура медицинских услуг», упорядочит деятельность тату-салонов.

«Считаю, что необходимо повысить ответственность мастеров тату-салонов, чтобы окончательное мнение взрослых в этом вопросе обязательно было услышано» , — заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Стоит отметить, что еще в 2020 году за полный запрет тату для всех россиян выступил бывший главный санитарный врач, академик РАН Геннадий Онищенко, указав на то, что такое пристрастие связано «с избытком половых гормонов». Саму процедуру он назвал небезопасной с точки зрения заражения и «нарушения естественных кожных покровов.

«Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью. Любое инородное тело, оно может спровоцировать всё, начиная от гнойных осложнений и заканчивая онкологическим ростом» , — сказал тогда Онищенко.

Щекотливый вопрос

«Известия» обратились в несколько тату-салонов с просьбой о комментарии на тему оказания услуг несовершеннолетним, но в большинстве случаев владельцы и руководители от ответа уклонились. Лишь в одном салоне твердо заверили, что не делают тату несовершеннолетним.

В косметических салонах, где работают над выведением татуировок, также неохотно разговаривают на деликатную тему с журналистами.

Фото: Global Look Press/Andri Mardiansyah

«Почти все татуировки, которые я вывожу, были сделаны в возрасте 16 лет плюс-минус 3 года» , — сообщила на условиях анонимности косметолог одного из столичной центров лазерной эпиляции.

— Татуировку в принципе, на мой взгляд, следует рассматривать как завуалированный акт аутоагрессии, — поделилась своим мнением начальник методологического отдела Центра психологической безопасности и профилактики деструктивных течений среди детей и молодежи в Нижегородской области Елена Замышевская. — По моему опыту, такие действия подростков следует расценивать как разновидность селфхарма (преднамеренное повреждение своего тела). Само желание в юном возрасте сделать себе татуировку может быть признаком того, что ребенок нуждается в помощи.

Опасность доказана в судах

Нанесение татуировок действительно опасно, говорит адвокат Виктория Данильченко. В подтверждение этого мнения эксперт «Известий» привела выдержку из судебного решения 2011 года. Тогда УФАС Красноярского края добивалось запрета рекламы с изображением татуированного подростка. Суд встал на сторону регулятора. В решении было указано, что использование образа ребенка, на все тело которого нанесены рисунки при помощи татуирования, является опасной для жизни и здоровья детей ситуацией. Рекламу признали ненадлежащей, а материалы проверки были переданы для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

«Опасная ситуация — это совокупность обстоятельств, при которых люди, имущество или окружающая среда подвергаются опасности с определенной степенью риска. Татуирование — нанесение на тело рисунков путем механического введения под кожу красящих веществ, в большинстве случаев производится путем многочисленного глубокого прокалывания кожи иглами, смоченными в красителе. Может исполняться вручную либо с применением специальных механических приспособлений.

Выполняемые при татуировании проколы кожи морфологически представляют собой множественные точечные раны, располагающиеся по ходу наносимого рисунка, достигающие гиподермы и редко проникающие глубже. Диаметр вколов зависит от инструментов и может колебаться от 2–3 до нескольких десятых миллиметра. Несмотря на то что колотые раны точечные, они располагаются настолько близко друг к другу, что представляют единое повреждение кожи и подкожной клетчатки, по форме и площади повторяющее рисунок татуировки. Повреждение подкожной сосудистой сети приводит к умеренно выраженному наружному кровотечению. Поскольку морфологические признаки таких ран своеобразны, это позволяет определить видовую принадлежность травмирующего предмета (острый, колющий, с незначительным диаметром)».

Из другого судебного спора антимонопольной службы из-за рекламы салона вытекает, что тату — услуга медицинская .

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— С точки зрения закона, имеется случай в судебной практике, где предметом разбирательства стала реклама тату-салона и татуировок, по вопросу соблюдения обязательных требований ФЗ «О рекламе», — говорит председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко». — Суд в решении отметил, что, согласно имеющейся в одном из управлений ФАС России информации, тату является медицинской услугой и имеет противопоказания.

К ним относятся прием алкоголя, наркотических веществ, некоторых медикаментов; наличие аллергических и прочих дерматитов; аллергия на металлы и их химические соединения (как правило, окиси металлов); наличие сахарного диабета; инфекционные поражения кожи; предрасположенность к кожным и иным опухолям (изменение пигментации, постоянный рост числа родинок, родимые пятна изменяющейся конфигурации и т.п.); плохая свертываемость и некоторые другие заболевания крови; инфицирование ВИЧ или вирусом гепатита.

То есть перед походом в тату-салон подразумевается необходимость пройти комплекс процедур: посещение кожвендиспансера или соответствующего врача, консультация и т.д.

Фото: Global Look Press/Caroline Seidel

— В решении суд отметил, что информация об имеющихся противопоказаниях в данном рекламном сообщении отсутствовала, следовательно, содержит признаки нарушения ч. 7 ст. 24 ФЗ «О рекламе», — говорит адвокат.

«Известия» направили запрос в ФМБА России о потенциальной опасности татуировок и об ограничениях, которые могут ожидать донора с татуировками, но оперативно получить ответ из агентства не удалось.

Почти запрещено

— В ст. 26 ГК РФ указано, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия своих родителей или законных представителей вправе совершать мелкие бытовые сделки, — говорит Данильченко. — Остальные же сделки могут быть осуществлены только с письменного согласия законных представителей, к которым относятся родители, попечители и усыновители. Законодатель не дает точного определения мелкой бытовой сделки, но предполагается, что к ней можно отнести только те сделки, которые не превышают ежемесячный доход подростка, а также удовлетворяют только такие повседневные бытовые нужды, как покупка еды, учебников, одежды и т.д.

Согласно судебной практике, процедура нанесения татуировки не относится к категории мелких сделок. Таким образом, она может быть выполнена только с письменного согласия родителя.

Фото: Global Look Press/Mark Langridge

Тем не менее закон на сегодняшний день прямо не запрещает делать татуировки подросткам и не устанавливает за это ответственность для тату-мастера.

— Нет однозначного правового регулирования деятельности мастеров татуировки, — говорит собеседница «Известий». — В связи с этим сложно однозначно определить требования к оказанию такого рода услуг. Есть лишь возможность привлечения к гражданско-правовой ответственности, но не за факт нанесения тату, а за нарушение ст. 26 ГК РФ за сделку с подростком без письменного согласия законных представителей.

Если родня не против

Еще один вопрос, возникающий в свете проблемы детских тату, — вправе ли родители давать согласие на процедуру, угрожающую здоровью ребенку?