Дед Мороз и Снегурочка рассказали, как правильно загадать желание на Новый год
Загадывать желание необходимо искренне, главное — верить в мечту. Об этом 17 декабря рассказали Дед Мороз и Снегурочка на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года, в МИЦ «Известия».
«Есть только самое главное [правило] — говорить честно, искренне и без негатива», — сказал Дед Мороз.
Снегурочка добавила, что необходимо искренне верить в свое желание и тогда оно обязательно сбудется.
По словам Деда Мороза, нужно шаг за шагом идти к своей мечте. Тогда человек обязательно добьется результата.
«Главное — верить в мечту и помогать себе в достижении своей цели», — заключил Дед Мороз.
Ранее, 2 декабря, сообщалось, что ассоциация крупнейших производителей «Руспродсоюз» подсчитала стоимость продуктов для новогоднего стола. В сумме россиянам понадобится как минимум 8,1 тыс. рублей. Эти деньги уйдут на нужные ингредиенты для традиционных салатов — селедку под шубой и оливье, а также на бутерброды с красной икрой и сливочным маслом, мясо курицы, нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское и шоколадные конфеты.