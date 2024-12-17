Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавина сошла на дорогу в центре Петропавловска-Камчатского
Общество
В Приморье полицейские предотвратили наркоторговлю на территории колонии
Общество
Прокуратура Кубани начала проверку после нападения собак на подростков
Армия
Минобороны показало эвакуацию трофейной техники ВСУ западного производства
Спорт
Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия» Мичков набрал 50-е очко в текущем сезоне
Мир
В Париже пройдет суд против Жерара Депардье по делу о домогательствах
Спорт
Роналду не смог реализовать пенальти в матче 1/4 финала Лиги наций против Дании
Общество
В городе Артем задержан подозреваемый в стрельбе из автомата
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 24 марта
Наука и техника
В РФ завершились испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы
Политика
В Госдуме предложили дать молодым родителям набор необходимого для новорожденных
Мир
Песков анонсировал непростые переговоры России и США по зерновой сделке
Мир
WSJ узнала о расширении Израилем операций в Газе ради давления на ХАМАС
Мир
В посольстве ФРГ в РФ оценили статус решения о размещении ракет США
Мир
Президент Алжира потребовал судебного преследования виновных в убийствах в Газе
Мир
В парламенте Гренландии заявили о неуважении США из-за визита делегации на остров
Культура
Американский комик Конан О'Брайен получит премию имени Марка Твена
Сюжет:

Дед Мороз и Снегурочка рассказали, как правильно загадать желание на Новый год

Дед Мороз: нужно загадывать желание искренне и помогать себе в достижении цели
0
EN
Фото: Getty Images/Maria Tsygankova
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Загадывать желание необходимо искренне, главное — верить в мечту. Об этом 17 декабря рассказали Дед Мороз и Снегурочка на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года, в МИЦ «Известия».

«Есть только самое главное [правило] — говорить честно, искренне и без негатива», — сказал Дед Мороз.

Снегурочка добавила, что необходимо искренне верить в свое желание и тогда оно обязательно сбудется.

По словам Деда Мороза, нужно шаг за шагом идти к своей мечте. Тогда человек обязательно добьется результата.

«Главное — верить в мечту и помогать себе в достижении своей цели», — заключил Дед Мороз.

Куда пойти на Новый год в Москве: программа мероприятий для взрослых и детей
Кремлевская елка, «Щелкунчик», ледовое шоу Татьяны Навки — на эти и другие шоу, спектакли, фестивали можно сходить в Москве на новогодние праздники

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что ассоциация крупнейших производителей «Руспродсоюз» подсчитала стоимость продуктов для новогоднего стола. В сумме россиянам понадобится как минимум 8,1 тыс. рублей. Эти деньги уйдут на нужные ингредиенты для традиционных салатов — селедку под шубой и оливье, а также на бутерброды с красной икрой и сливочным маслом, мясо курицы, нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское и шоколадные конфеты.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025