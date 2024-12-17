Реклама
Прямой эфир
Общество
Владельца затонувшего танкера штрафовали за незаконную перевозку опасных грузов
Мир
Небензя указал на нежелание Киева продвигаться к мирному соглашению
Экономика
Спрос на растворимый кофе в интернете вырос на 30%
Мир
Черногория направит двух инструкторов для миссии НАТО по обучению ВСУ
Экономика
Рост экономики в России в 2025 году замедлится до 1,5%
Мир
В Сирии пройдет референдум по новой форме правления
Экономика
Россиян атакует банковский троян под видом трекера посылок
Общество
Камбулова сообщила об обезвреживании саперами остатков ракет в Таганроге
Мир
FT сообщила об ухудшении психического здоровья во всем мире
Экономика
Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров
Мир
СМИ сообщили о пяти погибших при стрельбе в христианской школе в США
Общество
МЧС предупредило москвичей о грядущей метели в столице
Мир
МИД Украины назвал предложение Венгрии о перемирии аморальными манипуляциями
Экономика
Российские блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях
Общество
В 55 российских регионах начали взвешивать мусоровозы
Происшествия
В СК организовали проверку после падения с высоты двух человек в Перми
Политика
В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино
Наука и техника
Первый в России контраст позволит заменить КТ на УЗИ

Командующий РВСН рассказал об испытаниях дальнобойных ракет

Командующий РВСН: РФ проведет испытательные пуски ракет на дальние расстояния
0
Фото: Global Look Press/MOD Russia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

ВС РФ уже проводили пуски межконтинентальных баллистических ракет на максимальную дальность, однако подобные испытания будут проводиться и в дальнейшем. Об этом 17 декабря в интервью газете «Красная звезда» рассказал генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В современной России проводились такие пуски на максимальную дальность с целью оценки соответствия их характеристик заданным требованиям. Они осуществляются в акваторию Тихого океана. <…> По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты. В рамках проведения государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность», — сказал он.

Каракаев также отметил, что в России продолжается разработка новых видов вооружения. По его словам, новый ряд стратегических ракетных комплексов «Сармат» и «Осина» является не менее эффективным, чем уже введенные в боевой строй. Он указал, что в будущем планируется делать акцент на ракетные дивизии, которые оснащены комплексами мобильного базирования. Генерал-полковник назвал подобные комплексы наиболее результативными за счет высокой маневренности.

«Ракетная группировка сдерживания значительно укрепилась за последние пять лет. <…> Среди них прежде всего ракетный комплекс «Авангард», не имеющий аналогов в мировом боевом ракетостроении. Особенно хочу отметить завершение перевооружения мобильной группировки с подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на «Ярс», что в значительной степени упростило вопросы ее эксплуатации. Важным событием в истории РВСН стало испытание в боевых условиях ракетного комплекса средней дальности «Орешник», — подчеркнул Каракаев.

Генерал-полковник также затронул тему подписанного с США Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНВ), действие которого в данный момент было приостановлено. Каракаев отметил, что Россия не денонсировала договор, что означает поддержание количества боевых блоков с ядерными боеприпасами на уровне, установленном договорными ограничениями, до 5 февраля 2026 года.

«[Это] не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США», — указал генерал-полковник.

Каракаев упомянул и вопрос информирования американских властей об испытательных пусках баллистических ракет. По его словам, Россия предупреждает США не менее чем за сутки, в ответ они также предоставляют аналогичные сведения.

Неядерное сдерживание: чем отвечает Россия на обстрелы западными ракетами
Украинская система ПВО не имеет достаточных возможностей для отражения комбинированных атак ВС РФ

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ, заявил о необходимости запуска серийного производства «Орешника». Российский лидер отметил, что современные риски связаны с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — президент России сообщил 21 ноября. Он объяснил, что этот шаг стал ответом на эскалацию украинского конфликта, которую совершили западные страны.

После, 22 ноября, глава государства заявил, что Россия продолжит испытания «Орешника», а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также рассказал, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024