Командующий РВСН рассказал об испытаниях дальнобойных ракет

ВС РФ уже проводили пуски межконтинентальных баллистических ракет на максимальную дальность, однако подобные испытания будут проводиться и в дальнейшем. Об этом 17 декабря в интервью газете «Красная звезда» рассказал генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В современной России проводились такие пуски на максимальную дальность с целью оценки соответствия их характеристик заданным требованиям. Они осуществляются в акваторию Тихого океана. <…> По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты. В рамках проведения государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность», — сказал он.

Каракаев также отметил, что в России продолжается разработка новых видов вооружения. По его словам, новый ряд стратегических ракетных комплексов «Сармат» и «Осина» является не менее эффективным, чем уже введенные в боевой строй. Он указал, что в будущем планируется делать акцент на ракетные дивизии, которые оснащены комплексами мобильного базирования. Генерал-полковник назвал подобные комплексы наиболее результативными за счет высокой маневренности.

«Ракетная группировка сдерживания значительно укрепилась за последние пять лет. <…> Среди них прежде всего ракетный комплекс «Авангард», не имеющий аналогов в мировом боевом ракетостроении. Особенно хочу отметить завершение перевооружения мобильной группировки с подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на «Ярс», что в значительной степени упростило вопросы ее эксплуатации. Важным событием в истории РВСН стало испытание в боевых условиях ракетного комплекса средней дальности «Орешник», — подчеркнул Каракаев.

Генерал-полковник также затронул тему подписанного с США Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНВ), действие которого в данный момент было приостановлено. Каракаев отметил, что Россия не денонсировала договор, что означает поддержание количества боевых блоков с ядерными боеприпасами на уровне, установленном договорными ограничениями, до 5 февраля 2026 года.

«[Это] не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США», — указал генерал-полковник.

Каракаев упомянул и вопрос информирования американских властей об испытательных пусках баллистических ракет. По его словам, Россия предупреждает США не менее чем за сутки, в ответ они также предоставляют аналогичные сведения.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ, заявил о необходимости запуска серийного производства «Орешника». Российский лидер отметил, что современные риски связаны с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — президент России сообщил 21 ноября. Он объяснил, что этот шаг стал ответом на эскалацию украинского конфликта, которую совершили западные страны.

После, 22 ноября, глава государства заявил, что Россия продолжит испытания «Орешника», а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также рассказал, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.