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Владельца затонувшего танкера штрафовали за незаконную перевозку опасных грузов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Владельцем одного из танкеров, 15 декабря потерпевших крушение в Керченском проливе, является компания «Кама Шиппинг», у которой ранее были проблемы из-за несоблюдения морского законодательства, выяснили «Известия».

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Как следует из судебного решения, с которым ознакомилось издание, в 2019 году фирму оштрафовали на 400 тыс. рублей за то, что в период с 1 мая по 23 июля 2019 года она выполняла перевозку опасных грузов «без специального разрешения на право <…> перевозки морским транспортом опасных грузов».

Судно «Волгонефть-212» построили в 1969 году. «Кама Шиппинг» начала использовать его с 2014 года, следует из информации на портале Russianships.

Владелец другого потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» — компания «Волгатранснефть» в 2018 году находилась на грани банкротства, однако ей удалось остановить этот процесс и восстановить свою деятельность, выяснили «Известия». При этом в 2023 году компания вновь показала убыток в 61 млн рублей.

Кроме того, у «Волгонефть-239» на сегодняшний день «приостановлено действие документов», указано на сайте Российского классификационного общества.

«Танкер «Волгонефть-239» вообще не должен был выходить из порта, поскольку действие документов на него приостановлено», — объяснил «Известиям» зампредседателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. Один моряк с судна «Волгонефть-212» погиб, заявили в МЧС. Оба танкера проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщали в СК.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штормовое предубеждение: что могло привести к трагедии в Керченском проливе

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