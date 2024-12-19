Врач рассказала о противопоказаниях к посещению солярия

С наступлением холодов каждый год в солярии приходят поклонники загара. Некоторые стремятся сохранить загорелый цвет кожи, полученный за летние месяцы, другие же намерены немного подрумяниться к Новому году, а третьи убеждены, что посещение соляриев положительно сказывается на здоровье. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала «Известиям» о противопоказаниях к посещению солярию.

«Излучение, которое вырабатывают лампы в солярии, в целом намного активнее, чем солнечные лучи, и может гораздо быстрее привести к болезням глаз, фотостарению и даже раку кожи. Неслучайно исследователи Международного агентства по изучению рака включили сеансы искусственного загара в список онкогенных (то есть способных привести к раку) факторов», — объяснила Филёва.

По ее словам, естественный загар также может стать причиной проблем со зрением, фотостарения и рака кожи, если находиться на солнце слишком долго, особенно в часы его наибольшей активности (с 11 до 16 часов), не носить головные уборы и солнечные очки, а также не использовать кремы с высоким уровнем SPF.

Кроме того, сеансы искусственного загара строго противопоказаны детям, подросткам до 18 лет, беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми или злокачественными заболеваниями, повышенным артериальным давлением, аллергией на солнце. Только после консультации с дерматологом посещать солярий можно светлокожим людям, у которых на коже есть большое количество веснушек или родинок, отметила врач.

«Первый сеанс искусственного загара должен длиться не больше пары минут. Во время процедуры — использовать специальные очки и стикеры для груди. После процедуры — нанести на тело увлажняющие крем или молочко, выпить чистой воды», — подытожила эксперт.

В мае, врач-невролог Павел Хорошев рассказал «Известиям» об опасности загара. По его словам, ультрафиолетовые лучи проникают вглубь кожи и не только повреждают ДНК, что приводит к раку, а кожа быстрее начинает стареть и становится дряблой.