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В Калининградской области ввели свободное посещение школ из-за шторма

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В школах Калининградской области на 16 декабря будет действовать свободное посещение из-за штормового предупреждения. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале в воскресенье, 15 декабря.

«Друзья, завтра утром ожидаем сильный шторм. По данным МЧС — до 25–29 м/с. Это потенциально опасно для каждого, кто будет находиться на улице в момент шторма. Без надобности, прошу, не выходите на улицу», — написал он.

Беспрозванных сообщил, что сделает понедельник свободным для посещения учебным днем, решение распространяется на все учебные заведения Калининградской области. Также он попросил родителей не оставлять детей без присмотра и отметил, что если погодные условия станут еще хуже в течение ночи, то к утру образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение.

Кроме того, экстренные службы в регионе, по словам губернатора, уже приведены в режим повышенной готовности.

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Ранее в этот день в результате сильного шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов. Сначала стало известно о крушении одного судна, через некоторое время сообщили о повреждении второго танкера. В Главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

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