Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Три мирных жителя получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате артиллерийского обстрела жилого массива «Комсомолец» с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки», — написал он в своем Telegram-канале.
Также в ходе украинской атаки пострадали две женщины. Другие подробности происшествия неизвестны.
В этот же день сообщалось, что ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов натовского калибра 155 мм за шесть часов. Обстрелу подвергся населенный пункт Катериновка в Никитовском районе города.
Накануне стало известно, что в результате атаки ВСУ на Горловку пострадали пять мирных жителей. Все они с ранениями разной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Также были повреждены шесть домов, школа, территориальный центр и несколько автобусов.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Россию, особенно ее новые регионы, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.