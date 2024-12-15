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Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Три мирных жителя получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате артиллерийского обстрела жилого массива «Комсомолец» с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в ходе украинской атаки пострадали две женщины. Другие подробности происшествия неизвестны.

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В этот же день сообщалось, что ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов натовского калибра 155 мм за шесть часов. Обстрелу подвергся населенный пункт Катериновка в Никитовском районе города.

Накануне стало известно, что в результате атаки ВСУ на Горловку пострадали пять мирных жителей. Все они с ранениями разной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Также были повреждены шесть домов, школа, территориальный центр и несколько автобусов.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Россию, особенно ее новые регионы, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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