ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов за шесть часов
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) восемь снарядов натовского калибра 155 мм за шесть часов. Об этом 15 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Уточняется, что обстрелу подвергся населенный пункт Катериновка в Никитовском районе Горловки.
Накануне стало известно, что в результате атаки ВСУ на Горловку пострадали пять мирных жителей. Все они с ранениями разной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Также были повреждены шесть домов, школа, территориальный центр и несколько автобусов.
До этого, 10 декабря, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что попытки украинских боевиков атаковать Горловку не имеют никакой военной целесообразности, однако до сих пор не прекращаются.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Россию, особенно ее новые регионы, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.