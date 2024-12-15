Дело о крушении танкеров переквалифицировано на более тяжкий состав

Одно из двух уголовных дел о крушении танкеров в Керченском проливе было переквалифицировано на более тяжкий состав. Об этом 15 декабря сообщил Следственный комитет (СК) Крыма и Севастополя.

Согласно данным ведомства, решение о переквалификации дела связано с подтвердившейся гибелью члена экипажа «Волгонефть-212».

«В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа «Волгонефть 212» одно из уголовных дел <…> переквалифицировано на более тяжкий состав ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

О том, что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском заливе, стало известно ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействовано более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель, а «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. По данным источника «Известий», моряки со второго танкера покинули его и ждут помощи. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела.