«Известия» опубликовали кадры с места бедствия танкеров в Керченском проливе

Видео с места крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе есть в распоряжении «Известий» 15 декабря.

На кадрах видно оторвавшуюся часть судна «Волгонефть-212», на которой находятся люди. Они чудом не перевернулись на больших волнах.

О том, что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском заливе, стало известно ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействовано более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель, а «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. По данным источника «Известий», моряки со второго танкера покинули его и ждут помощи. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела.