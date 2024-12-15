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«Роскосмос» рассекретил документы к 40-летию запуска межпланетных станций «Вега»

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Фото: госкорпорация «Роскосмос»
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«Роскосмос» 15 декабря опубликовал рассекреченные документы программы исследований межпланетных станций «Вега», приуроченные к 40-летию их запуска.

«40 лет назад, 15 декабря 1984 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К» с автоматической межпланетной станцией «Вега-1», а спустя шесть дней — еще один «Протон-К» со станцией «Вега-2», которые провели исследования планеты Венера и кометы Галлея», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

В разработке научного комплекса принимали участие специалисты не только Советского Союза, но и Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Чехословакии и Франции.

Уточняется, что дорога к Венере тогда была уже хорошо освоена ранее запущенными советскими межпланетными станциями, поэтому полет станций «Вега» проходил практически без осложнений. На трассе перелета проводились научные исследования, в которые входили изучение межпланетных магнитных полей, солнечных и космических лучей, рентгеновского излучения в космосе, распределение компонентов нейтрального газа, а также регистрация пылевых частиц.

Продолжительность перелета от Земли к Венере составила для станции «Вега-1» 178 суток, а для «Веги-2» — 176 суток.

В опубликованных материалах «Роскосмоса» также отмечается, что последний сеанс связи с «Вегой-1» был проведен 30 января 1987 года. Тогда специалисты зафиксировали полное израсходование азота в газобаллонах. С «Вегой-2» последний сеанс связи был установлен 24 марта 1987 года.

«Проект «Вега» стал триумфом отечественной науки и международного сотрудничества в космических исследованиях. В этом проекте было достигнуто множество научных и технических прорывов. Исключительно сложной была и баллистическая часть программы, которая совмещала полет к Венере и комете Галлея», — говорится в сообщении.

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Ранее, 9 декабря, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что сценарий прекращения эксплуатации Международной космической станции (МКС) будет уточняться с приходом новой администрации NASA. По словам Борисова, Россия обязана заместить российский сегмент международной станции своей собственной, чтобы избежать перерыва в программе пилотируемых полетов. При этом он подчеркнул, что проект Российской орбитальной станции, несмотря на название, является открытым и к участию в нем приглашаются все дружественные страны.

В сентябре Борисов сообщил, что «Роскосмос» и NASA продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС после весны 2025 года. Факт продолжения сотрудничества в данной сфере подтвердила и американская сторона.

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