«Народный фронт» помог мужчине с инвалидностью из Белгородской области получить дрова
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- «Народный фронт» помог мужчине с инвалидностью из Белгородской области получить дрова
Волонтеры «Народного фронта» помогли инвалиду II группы из села Никитовка Белгородской области получить запас дров на зиму, сообщили 15 декабря в пресс-службе движения.
Давид Асланович обратился в call-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой решить проблему с отоплением в холодное время года, поскольку мужчина и его жена проживают одни на окраине села и не могут самостоятельно запастись дровами.
Обращение принял ветеран специальной военной операции (СВО) Александр, который потерял зрение в результате ранения и теперь работает оператором «Народного фронта». Чтобы помочь мужчине, Александр связался с сослуживцами из Белгородской области, которые при участии военных волонтеров группы «Бревна31» помогли организовать транспортировку дров.
На выполнение просьбы мужчины из Белгородской области ушел один день: всего спустя сутки 15 кубометров заготовок для отопления были доставлены мужчине на дом. Также волонтеры привезли пенсионерам продуктовый набор и теплые одеяла. Как отметили представители движения, жена Давида Аслановича не могла сдержать слез.
Кроме того, волонтеры оперативно отреагировали на обращение пенсионерки с инвалидностью Любови Васильевны из Волгоградской области, которая заявила о сложности получения необходимых средств гигиены в силу малой мобильности.
По словам Любови Васильевны, ей ежедневно нужны подгузники и пеленки, которые в рознице отличаются высоким ценником, а для получения средств гигиены по Индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА) ей необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ): это означает, что ей необходимо ехать за 100 км.
Оператор call-центра Александр быстро откликнулся на обращение женщины, связался с минздравом и районной больницей и помог организовать для нее выездную МСЭ, в рамках которой пенсионерка прошла тщательное обследование, получила консультации заместителя главврача центральной районной больницы (ЦРБ) Марии Садчиковой, невролога и хирурга.
«Осуществили выезд к пациентке для составления программы реабилитации и внесения в нее изменений», ― заявила замглавврача Ленинской ЦРБ.
Накануне представители движения рассказали, что волонтеры «Народного фронта» помогли 63-летнему мужчине с инвалидностью добиться ремонта протекающей крыши в многоэтажном доме в Башкортостане.
Прямая линия главы государства состоится 19 декабря, она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. Call-центр в штабе «Народного фронта» начал работу в ночь на 8 декабря.
Предыдущая прямая линия с российским лидером прошла 14 декабря 2023 года. Президенту поступило более 2 млн обращений от граждан. Он ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.