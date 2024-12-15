«Народный фронт» помог мужчине с инвалидностью из Белгородской области получить дрова

Волонтеры «Народного фронта» помогли инвалиду II группы из села Никитовка Белгородской области получить запас дров на зиму, сообщили 15 декабря в пресс-службе движения.

Давид Асланович обратился в call-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой решить проблему с отоплением в холодное время года, поскольку мужчина и его жена проживают одни на окраине села и не могут самостоятельно запастись дровами.

Обращение принял ветеран специальной военной операции (СВО) Александр, который потерял зрение в результате ранения и теперь работает оператором «Народного фронта». Чтобы помочь мужчине, Александр связался с сослуживцами из Белгородской области, которые при участии военных волонтеров группы «Бревна31» помогли организовать транспортировку дров.

На выполнение просьбы мужчины из Белгородской области ушел один день: всего спустя сутки 15 кубометров заготовок для отопления были доставлены мужчине на дом. Также волонтеры привезли пенсионерам продуктовый набор и теплые одеяла. Как отметили представители движения, жена Давида Аслановича не могла сдержать слез.

Кроме того, волонтеры оперативно отреагировали на обращение пенсионерки с инвалидностью Любови Васильевны из Волгоградской области, которая заявила о сложности получения необходимых средств гигиены в силу малой мобильности.

По словам Любови Васильевны, ей ежедневно нужны подгузники и пеленки, которые в рознице отличаются высоким ценником, а для получения средств гигиены по Индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА) ей необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ): это означает, что ей необходимо ехать за 100 км.

Оператор call-центра Александр быстро откликнулся на обращение женщины, связался с минздравом и районной больницей и помог организовать для нее выездную МСЭ, в рамках которой пенсионерка прошла тщательное обследование, получила консультации заместителя главврача центральной районной больницы (ЦРБ) Марии Садчиковой, невролога и хирурга.

«Осуществили выезд к пациентке для составления программы реабилитации и внесения в нее изменений», ― заявила замглавврача Ленинской ЦРБ.

Накануне представители движения рассказали, что волонтеры «Народного фронта» помогли 63-летнему мужчине с инвалидностью добиться ремонта протекающей крыши в многоэтажном доме в Башкортостане.

Прямая линия главы государства состоится 19 декабря, она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. Call-центр в штабе «Народного фронта» начал работу в ночь на 8 декабря.

Предыдущая прямая линия с российским лидером прошла 14 декабря 2023 года. Президенту поступило более 2 млн обращений от граждан. Он ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.