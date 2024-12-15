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Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 15 декабря

Гидрометцентр: москвичей 15 декабря ожидают облачность, гололедица и снег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, снег, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 15 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от –3 до –5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –6.

В Московской области днем синоптики обещают от –3 до –8 градусов, ночью температура может упасть до –8.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 733 мм ртутного столба.

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До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что самым холодным днем этой зимы в Москве стало 13 декабря, пятница.

Ранее, 11 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям» о том, что выпавший в Москве снег превысил норму в два раза. По его словам, средняя высота покрова в столице достигла 19 см.

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