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На Украине признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком

Киев: сбитый у Херсона летчик применял иностранные средства поражения
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Летчик самолета тактической авиации, которого сбили у Херсона российские средства противовоздушной обороны (ПВО), применял «иностранные средства поражения». Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пилоты тактической авиации воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — говорится в заявлении представителей украинской армии.

В ведомстве не уточнили, какие конкретные иностранные средства производства использовал военный. Там также сообщили, что летчик служит в составе 299-й бригады авиации ВСУ.

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Ранее в этот день российские средства противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации ВСУ в Херсонской области. Тогда губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе объявлялась авиационная опасность.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим российским регионам на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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