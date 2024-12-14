Власти Херсонской области сообщили о сбитом самолете ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 14 декабря сообщил «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Ранее в этот день глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале написал о том, что в регионе была объявлена авиационная опасность. Позднее он сообщил, что она была отменена.

Ранее в это день в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями. Уточнялось, что террористическая попытка была пресечена в период с 11:30 до 12:40 мск.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим российским регионам на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.