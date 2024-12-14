Средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями. Об этом 14 декабря сообщили в Минобороны России.
«В период с 11:30 до 12:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства в его Telegaram-канале.
Уточняется, что пять дронов были сбиты над Белгородской областью, а один — над Курской.
Ранее в этот день в министерстве рассказали, что силы ПВО за полчаса — в период с 09:10 до 09:40 — сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами РФ.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.