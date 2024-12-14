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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Президент России Владимир Путин 14 декабря выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Раисы Максимовой.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой. Народная актриса России Раиса Максимова посвятила себя беззаветному служению искусству, за годы творческой деятельности вписала незабываемые страницы в историю Московского художественного театра и кинематографа, по праву сыскала профессиональное призвание и искреннюю любовь зрителей. Добрая память о Раисе Максимовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и всех поклонников ее самобытного дарования», — говорится в телеграмме главы государства, которую зачитали в ходе церемонии прощания.

Также глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким артистки выразил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он назвал Раису Максимову выдающейся, яркой, талантливой и обаятельной актрисой, а ее кончину — большой потерей для российской культуры.

«В Раисе Викторовне органично сочетались драматический дар и мастерство перевоплощения, позволившие сыграть множество запоминающихся ролей на сцене и в кино. Создавая разноплановые образы, она умела точно передать чувства своих героинь, раскрыть глубину их характера. <…> Раиса Викторовна являлась примером преданности профессии, <…> незаурядным, открытым, душевно щедрым человеком. Такой она и останется в памяти всех, кто ее знал и ценил», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Раиса Максимова скончалась 11 декабря в возрасте 95 лет.

Раиса Максимова родилась в Саратове в 1929 году. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и до 1952 года играла на сцене Саратовского ТЮЗа. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра. Ее сокурсниками были такие актеры, как Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев, Владимир Сергачев.

В 1990 году получила звание народной артистки РСФСР, позднее была награждена орденами Дружбы (1998), Почета (2005), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), Александра Невского (2020). Отмечена почетной грамотой президента РФ (2014).

Актриса Раиса Максимова известна своими ролями в спектаклях «Северный ветер», «Звезда вашего периода», «Синяя птица», «На дне», «Последние», «Старый Новый год», «Три сестры», «Утиная охота», «Перламутровая Зинаида», «Тартюф». Помимо этого она снималась в фильмах «Вдовы», «Идиот», «Послушай, не идет ли дождь», «Моя судьба», а также в сериале «Закон и порядок».

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