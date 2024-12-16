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Ледные испытания: катание с горок стало самой травмоопасной зимней забавой

На повреждения после спуска пришлась четверть обращений за последние три сезона, рассказали в страховых компаниях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Из всех зимних развлечений на воздухе больше всего травм приносит катание с ледяных горок, сообщили «Известиям» в страховых компаниях. Именно на эту активность пришлась четверть случаев за последние три сезона, когда люди обращались за выплатами. В 2024 году уже есть первые пострадавшие и даже погибшие при катании на горках. Конкретные правила проектирования, строительства и эксплуатации трасс для тюбингов стандартами не установлены, как и требования к самим тюбингам. С приходом холодов количество пациентов в травматологических отделениях резко возрастает, подтвердили врачи, серьезными травмами чреваты даже обычные падения. О том, как избежать повреждений зимой, — в материале «Известий».

Опасные горки

Популярные зимние развлечения нередко становятся причинами травм, рассказали «Известиям» в страховых компаниях. Так, четверть всех случаев обращений по полисам страховки от несчастных случаев за три последних зимних сезона пришлась на катание с горок, следует из данных «АльфаСтрахования». Особенно опасными оказались ледяные горки, где высокая скорость увеличивает вероятность травм. Чаще всего люди ломают конечности, однако в редких случаях получают и более серьезные повреждения, например переломы позвоночника.

По итогам прошлого зимнего сезона на последствия катания на «ватрушках», санках и снегокатах пришлась треть всех страховых случаев, сообщил начальник отдела выплат по личному страхованию «Росгосстраха» Антон Маляров.

— Травмы в этих случаях варьируются от ушибов до переломов. Одним из крупных случаев стала компенсация в 30 тыс. рублей за сколотый зуб и 18 тыс. рублей за перелом ключицы, — рассказал он.

Первые пострадавшие от таких зимних забав уже зафиксированы и в этом сезоне. Так, в Нижнем Новгороде ребенок попал под машину, когда катался на тюбинге. Мальчика госпитализировали. Инцидент произошел 11 декабря в селе Кочетовка: на одной из улиц автомобиль Toyota Land Cruiser Prado наехал на «ватрушку», в которой находился семилетний мальчик. Водитель рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что пес тянул тюбинг перед внедорожником и в какой-то момент бросился наперерез дороге. Водитель резко затормозил, но «ватрушка» все же попала под машину.

Еще двое детей пострадали в Алтайском крае после катания с горки на тюбингах, сообщала станция скорой медицинской помощи Бийска. Мальчики семи и восьми лет столкнулись с деревом — они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Тем временем в Красноярске две девушки попали в аварию, когда катались на тюбинге, привязанном к автомобилю. Одна из них скончалась на месте, другая госпитализирована с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края. ДТП произошло вечером 9 декабря. Тогда 27-летний мужчина решил покатать на «ватрушке», привязанной тросом к его автомобилю, двух девушек — 17 и 20 лет. В итоге во время движения тюбинг вылетел на встречную полосу и ударился о проезжающий мимо автомобиль. До приезда скорой помощи от полученных травм скончалась несовершеннолетняя девушка, вторую пострадавшую доставили в больницу. На водителя, к автомобилю которого была привязана «ватрушка», завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

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В начале ноября в Свердловской области 16-летний подросток привязал к снегоходу тюбинг, чтобы прокатить друга. В какой-то момент «ватрушку» занесло, мальчик столкнулся с деревом и получил травмы.

Незадолго до этого медики Сургутской травматологической больницы спасли 11-летнего школьника, который получил тяжелые травмы, катаясь с горки, сообщала пресс-служба медицинского учреждения. Ребенок на полной скорости влетел в забор — медики диагностировали у мальчика ушибы, переломы позвонков на уровне грудного отдела и ушиб легкого.

Где еще травмируются зимой

Немного отстают по травмоопасности и другие зимние забавы. Например, на повреждения в результате катания на коньках, по данным «АльфаСтрахования», пришлось 17% обращений. Чаще всего страдали дети, получая сотрясения мозга, переломы конечностей и растяжения.

По итогам прошлого зимнего сезона множество происшествий было связано именно с катанием на коньках, отметил и Антон Маляров.

— 51% всех травм, зафиксированных с полисами страхования от несчастных случаев, был получен на катке, — пояснил представитель «Росгосстраха». — Чаще всего люди страдают от переломов рук и пальцев при падении на лед. Были также зарегистрированы случаи порезов, сотрясений мозга, повреждений зубов, растяжений и вывихов.

Самая крупная выплата, по его словам, составила 193 тыс. рублей — за серьезное повреждение плеча у жительницы Москвы.

Горные лыжи и сноуборд также часто приводят к травмам, добавили в страховых компаниях. Так, у «АльфаСтрахования» на происшествия на склонах пришлось 11% обращений, а у «Росгосстраха» — 16%.

— Причем чаще всего травмы происходят при падениях и связаны с переломами или повреждениями связок. Максимальная выплата за прошлую зиму составила 7,5 тыс. рублей, — указал Антон Маляров.

Основные причины травм горнолыжников — столкновения с другими катающимися или деревьями, добавили в «АльфаСтраховании». В результате у клиентов часто фиксируют ушибы, переломы и сотрясения мозга. Не самой безобидной забавой оказалась и игра в снежки. На ее последствия пришлось 15% травм, подсчитали в компании, хотя в основном это легкие повреждения — ушибы и травмы глаз.

Увечья россияне также получают во время зимней рыбалки и катания на снегоходах.

— Хотя эти виды зимнего досуга не столь популярны, они отличаются повышенным риском серьезных травм. Чаще всего катающиеся на снегоходах обращаются с переломами, популярны также повреждения позвоночника, — отметили в «АльфаСтраховании». — Любители зимней рыбалки чаще всего страдают от обморожений в результате падения под лед.

Кто несет ответственность за горки

Если катание происходило на сертифицированной горке, то ответственность за вред будет нести то лицо, которое ее установило, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. За вред, полученный в результате катания на несертифицированных горках, отвечают сами граждане, а в случае с детьми — их родители.

В России действует национальный стандарт ГОСТ Р 56987-2016, регламентирующий требование к зимним горкам.

«Настоящий стандарт распространяется на горки зимние (далее — горки), изготовленные из дерева, льда или их комбинации», говорится в документе.

При этом стандарт не устанавливает уровней допустимого риска при эксплуатации горок и не учитывает опасности в случае использования горок безнадзорно или не по назначению.

Также национальный стандарт ГОСТ Р 55881-2016 устанавливает общие требования к деятельности горнолыжных комплексов. Установлены в том числе типовые правила катания на сноутюбингах в снежном парке, согласно которым детям до 12 лет разрешается кататься только в присутствии родителей, а лицам до 14 лет требуется шлем. Запрещается катание на одном сноутюбинге вдвоем, а также в сцепке с другими тюбингами. Тюбинг для взрослых рассчитан на массу не более 120 кг, ведь большой вес может привести к несчастному случаю.

Впрочем, этот ГОСТ не устанавливает характеристик и параметров трасс для катания на тюбингах, конкретных правил их проектирования, строительства и эксплуатации. Требования к тюбингам действующими стандартами также не установлены.

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Максимальная безопасность обеспечена там, где ледяная или снежная горка оборудована для детского и взрослого использования, когда специалисты проверили правильный ли уклон, нет ли каких-то препятствий на пути, не может ли транспорт не вовремя выехать в зону спуска, добавила эксперт «Народный фронт. Аналитика» Светлана Калинина.

— При использовании тюбингов очень важны специальный угол ската, уклон, продуманное сочетание разгона и торможения. Если этого нет, даже маленькая горочка внизу может привести к травме, — полагает она.

Часто стихийные ледяные и снежные горки возникают на склонах у проезжей части, по насыпи у железных дорог. Муниципалитетам следует тщательно за этим следить, подчеркнула эксперт. Она предложила перед зимними каникулами провести в школах урок по безопасности катания на ледяных горках.

Безопасность на горнолыжных трассах определяют администрация этой трассы или горнолыжного курорта, также нанятые специализированные службы безопасности и инструкторы, пояснил юрист.

— При получении травмы на горнолыжном курорте при отсутствии вины отдыхающего последний вправе предъявить гражданско-правовое требование о возмещении расходов на лечение и стоимости поврежденного имущества непосредственно к администрации, которая должна будет его возместить, — добавил Владимир Кузнецов.

Затем администрация сможет требовать эти суммы непосредственно с виновных лиц — сотрудников служб безопасности или инструкторов.

Какие травмы самые тяжелые

С приходом холодов количество пациентов в травматологических отделениях резко возрастает, подтвердили «Известиям» врачи. Даже обычное падение на улице может повлечь за собой травму, а популярные зимние развлечения грозят более серьезными повреждениями, напомнил эксперт лаборатории «Гемотест», врач Роман Иванов.

Одним из самых опасных видов зимних забав на свежем воздухе он назвал катание с гор на «ватрушках» — сноутюбинг.

— Спускаясь с горы, «ватрушка» развивает большую скорость, крутится в разные стороны, и любая помеха на ее пути — снежный трамплин, яма, камень, корень дерева — может изменить ее маршрут, — напомнил врач.

Перед спуском с горки он призвал посмотреть, сколько людей на склоне, есть ли вдоль горки опасные препятствия — деревья, большие камни, снегоуборочная техника. Врач категорически не рекомендовал перегружать тюбинг или съезжать в сцепке, а также прикреплять «ватрушки» к автомобилю.

При падениях с тюбинга на спину или бок возможны повреждения позвоночника и черепно-мозговые травмы, добавил травматолог-хирург-ортопед «Семейной клиники» на Часовой сети «РЖД-Медицина» Александр Лихогруд. Резкое торможение чревато растяжениями связок и мышц, чаще всего в коленях и голеностопе, добавил он.

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Поездка на склон для лыжников и сноубордистов может закончиться растяжениями, переломами, а порой и черепно-мозговыми травмами, подчеркнул Роман Иванов.

— Чтобы обезопасить себя, важно выбирать трассу для катания в соответствии с уровнем мастерства, не переоценивая свои умения и подготовку. Обязательно нужно продумать экипировку и использовать защиту — щитки для коленей и локтей, шлем, — подчеркнул он.

Перед спуском необходимо учесть загруженность склонов, а останавливаться только на краю трассы в хорошо просматриваемом месте.

— Поход на каток при несоблюдении техники безопасности тоже может завершиться печально. Чтобы избежать падения, необходимо правильно подобрать одежду (она не должна стеснять движений) и обувь. Коньки должны точно подходить по размеру, плотно сидеть на ноге, лезвия необходимо хорошо заточить, — напомнил врач.

Зимой возрастает вероятность обморожений, особенно у недостаточно утепленных детей, добавил Александр Лихогруд. Поэтому, по его словам, важно правильно одеваться и следить за активностью, чтобы избежать переохлаждения.

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