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Снег куражится: чем опасна неправильная уборка сугробов

Жители регионов России жалуются на свалки снега, а экологи предупреждают об опасности его неправильного вывоза
Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев
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На одной из улиц Казани экологи обнаружили огромную несанкционированную свалку снега, куда незаконно утилизировали снег. Объем оценили в 37 КамАЗов. В анализах снега обнаружили превышения ПДК по ряду опасных веществ, а руководителю организации вынесли лишь предостережение. Чем опасны неубранные сугробы с городских улиц и как вредит экологии неправильно утилизированный снег — разбирались «Известия».

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«Мы это пьем, едим и этим дышим»

Огромную снежную свалку нашли в Советском районе Казани. Сотрудники центрального территориального управления минэкологии РТ зафиксировали свалку снега площадью 617 кв. м и объемом в 740 кубометров, что примерно равно 37 КамАЗам. Они отобрали пробы снега и обнаружили незначительные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по хлориду, сульфату и нефтепродуктам. С помощью управления ГИБДД удалось установить собственника автомобилей, вывозивших снег, — им оказалась организация ООО «Автодортранс». Ее руководителю выдали предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства и необходимости устранения свалки. Аналогичное предостережение адресовали администрации Советского района.

Снег куражится
снегоуборочная техника
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Член центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина рассказала «Известиям», что в прошлом году в стране проводили мониторинг по уборке снега, результаты которого переданы в Минстрой. Выяснилось, что справляться с зимними осадками способны далеко не все населенные пункты.

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— В тех городах, где есть специализированные автотранспортные муниципальные предприятия, к работе готово в среднем только 54% такого автопарка, но примерно в половине муниципалитетов специализированных предприятий попросту нет, — рассказала она. — Тогда проводятся конкурсы на очистку города в зимний период. И в них часто выигрывают смешные организации, у которых плюс-минус один экскаватор «Петушок», один ЗИЛ, два-три рабочих, ручка и стол.

В итоге, говорит эксперт, в городах исполнители чаще всего способны только «сгрести снег в кучу». Отвалы происходят хаотично, контролирующих органов фактически нет, прокуратура работает по заявительному принципу.

— А потом снег, смешанный с реагентами, попадает на лужайки, которые мы за миллионы благоустраиваем, на газоны, на асфальт и всё разъедает, — заметила она. — Более того, снег с дорог сбрасывают в овраги и реки. Реагенты растворяются в воде, а далее мы это пьем, дышим, едим рыбу.

Светлана Калинина заявила, что Народный фронт ждет от Минтранса, Минприроды, Минстроя федеральных актов, где будут прописаны требования к обслуживанию территорий в зимний период. Сейчас эти полномочия лишь в рекомендательном виде делегированы субъектам и муниципальным образованиям. Местные регламенты приняла только половина муниципалитетов.

Снег куражится
уборка снега
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Марат Нуриев заметил, что в отрасли в принципе наблюдается острый дефицит работников.

— Поднять престиж рабочей профессии и заработную плату можно только за счет повышения тарифа, однако его размер является одним из факторов социальной стабильности в обществе, поэтому для всех жителей высоким он быть не может, — сказал эксперт «Известиям».

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Чем опасен неубранный снег

Инженер-эколог, член экспертно-просветительского сообщества Международного социально-экологического союза Денис Дубовец отмечает, что сами по себе осадки не способны привести к негативному воздействию на окружающую среду — их относят к пресным водам. Проблема именно в противогололедных реагентах, состоящих из солей неорганических соединений.

— При неправильном хранении загрязненного снега в период оттепели образующиеся стоки способны привести к загрязнению (засолению) почв, увеличению концентрации отдельных ионов (Cl-, SO42-) и загрязняющих веществ в сточных водах и, как следствие, загрязнению поверхностных водных объектов, — сказал он «Известиям».

Директор экспертного департамента Российского экологического общества Наталия Ткаченко отмечает, что нередко к горам снега примешиваются и коммунальные отходы.

— Кроме того, в городской черте сконцентрировано большинство промышленных производств, автотранспорта, объектов теплоэнергосетей, которые являются источниками загрязнения, — подчеркнула она. — А у снежного покрова высокая способность поглощать и аккумулировать загрязняющие вещества.

Снег куражится
пешеходный переход снег дети
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Член научно-технического совета Росприроднадзора, руководитель юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева поясняет, что речь идет в том числе о накопленных выхлопных газах с автомобильных трасс — а это бензол, этилбензол, толуол и ксилолы — и промышленных оседающих выбросах.

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— Страдает от этого вся экосистема: происходит эрозия почв, рост растений замедляется, пищевые цепочки животного мира рушатся, водоемы заболачиваются, — сказала она «Известиям». — Но пока не существует комплексных и точных систем оценки нанесенного ущерба.

Марат Нуриев, однако, указывает, что при зимнем обслуживании придомовой территории жилищные организации используют «только экологичные противогололедные реагенты и песко-соляную смесь, которые не наносят вреда окружающей среде».

Наталия Ткаченко призывает все муниципалитеты планировать открытие современных снегоплавильных станций, которые позволят решить ряд проблем, в том числе своевременное отделение коммунальных отходов из общей снежной массы.

Как должны убирать снег

Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин заметил, что на федеральном уровне отсутствует подробное регулирование порядка вывоза снега — это дело каждого муниципалитета или региона. В Москве действует регламент по уборке и утилизации снежных масс, утвержденный в 2019 году. Согласно документу, снег вывозят на стационарные снегосплавные пункты и мобильные снегоплавильные установки. По словам Дениса Дубовца, каждую зиму в столице эксплуатируется более 50 снегосплавных пунктов. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки.

Снег куражится
снегоплавильный пункт
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В минэкологии Татарстана сообщили «Известиям», что в Казани согласовано 10 временных мест складирования снега, откуда снег должен вывозиться на существующие городские снегоплавильные пункты (их семь) и утилизироваться. При этом не допускается длительное хранение снега — его нужно быстро вывозить из города.

Общими для всех регионов являются санитарные требования к содержанию территорий городских и сельских поселений РФ, которые изложены в СанПиН 2.1.3684-21, говорит управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Там прописано, что собранный снег должен складироваться на полигонах с водонепроницаемым покрытием и огражденных сплошным земляным валом, где они лежат до весны, либо вывозиться на снегоплавильные установки. Также нельзя размещать собранный снег на детских и спортивных площадках, в зонах отдыха, на льду водоемов, в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.

В ГОСТ Р 50597-2017 прописана обязанность коммунальных служб убирать снег с проезжей части. Там допускаются снежные валы вдоль улиц, которые должны быть вывезены в срок до 9–12 дней после снегопада, но размещать их нельзя, например, на перекрестках, на разделительных полосах шириной менее 5 м, на тротуарах и так далее.

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Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов отмечает, что уборка снега с придомовой территории — обязанность управляющей компании или товарищества собственников жилья. Убрать снег они должны в течение 12 часов с момента окончания снегопада. При этом, говорит Кузнецов, закон не обязывает управляющие компании заниматься вывозом снега за редкими исключениями — например, если фасад дома обращен на север или если талые воды подтапливают здание.

— Надо заметить, что припаркованные машины во дворах являются серьезным препятствием для качественного выполнения механизированной уборки. Перед ее проведением жильцы сами должны обеспечить свободный проезд, — заметил депутат Марат Нуриев. — Пока собственники не определятся со стоянкой для своих автомобилей, никакой чистоты зимой во дворе не будет.

Снег куражится
уборка снега
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Юрист Сергей Гебель поясняет, что вопрос вывоза снега должен решаться собственниками дома самостоятельно. Чаще всего, если в этом всё же есть необходимость, они заключают допсоглашение с управляющей компанией, где оговаривают тарифы и порядок.

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Он также рассказал, что по ч. 9 ст. 55.25 Гражданского кодекса РФ местные власти могут установить правила, по которым собственники должны будут убирать не только свою, но и прилегающую муниципальную территорию.

Куда жаловаться на свалки снега

Если управляющая организация не убирает снег, граждане могут обратиться в инспекцию государственного жилищного надзора своего региона, пояснил Денис Дубовец. Ответственность за уборку территории, находящейся в муниципальной собственности, несет орган местного самоуправления; жаловаться следует в администрацию района города.

В Москве, говорит Юрий Телегин, жалобы можно направлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства, также дела о правонарушениях могут возбуждать должностные лица Объединения административно-технических инспекций столицы и органы внутренних дел. Ответственность за сброс снега вне специально отведенных мест в столице прописана статьей 8.15 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. За это грозит штраф для должностных лиц в размере 40 тыс. рублей, для юридических лиц — 300 тыс. рублей, говорит Телегин.

Снег куражится
автомобиль снег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В случае, если речь идет о снеге на придомовой территории, в дело вступает КоАП РФ и статья 7.22 — «Нарушение правил содержания жилых домов», говорит Денис Дубовец. Должностным лицам грозит штраф до 5 тыс. рублей, самим УК и ТСЖ — до 50 тыс. Если не убраны городские дороги, то работает административная ответственность по статье 12.34 КоАП РФ, отметил Сергей Гебель.

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Наталья Беляева указывает, что обращения по поводу уборки федеральных трасс принимаются диспетчерской службой ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог». Она также считает, что при загрязнении воды возможно выделение состава уголовного преступления по статье 250 УК РФ. Впрочем, вероятнее, что правонарушение, связанное с загрязнением окружающей среды, будет квалифицировано по статьям 6.3, 8.2, 8.13 или 8.42 КоАП РФ.

Но такие меры пресечения — большая редкость. Так, в минэкологии Республики Татарстан рассказали «Известиям», что на 11 января 2023 года по территории региона поступила 31 жалоба на незаконную свалку снега в муниципалитетах, из них 18 — на сугробы в зеленой зоне в Казани. По выявленным нарушениям выдано 10 предостережений, по которым срок не истек, а еще по трем фактам снег после замечания от министерства убрали. В ситуации неправильной утилизации снега можно исчислить размер вреда, причиненного окружающей среде, и потребовать его возмещения от виновных в этом лиц. Депутат Марат Нуриев замечает, что штрафные санкции в этом случае — крайняя мера, она необходима, только если других вариантов уже нет.

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