ООПТным путем: свалки в заповедниках ликвидируют до 2025 года

В Плане мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения говорится, что в течение 2022–2024 годов будут ликвидированы все свалки на ООПТ. Документ разработан Минприроды и уже утвержден зампредом правительства Викторией Абрамченко. Насколько серьезны проблемы со свалками на охраняемых природных территориях, как с ними борются сейчас — в материале «Известий».

Когда уберут свалки в заповедниках

Согласно дорожной карте, о подготовке которой сообщили в Минприроды, с 2022 по 2024 год в России ликвидируют или рекультивируют объекты, которые загрязняют или оказывают негативное воздействие на окружающую среду в границах ООПТ федерального значения.

В плане мероприятий указывается, что перечень свалок, угрожающих ООПТ, подлежит регулярному обновлению. Также в дорожной карте говорится, что до конца 2022 года будет организован раздельный сбор в федеральных ООПТ.

Ранее Минприроды сообщало, что провело в 2020 году учет несанкционированных свалок на ООПТ. Работу провели специалисты Росзаповедцентра, которые установили и инвентаризировали свалки общей площадью более 100 га и массой более 300 тыс. т. Также стало известно о наличии на ООПТ объектов накопленного вреда окружающей среде от прошлой хозяйственной деятельности общей площадью более 5 тыс. га и массой более 67 тыс. тонн .

В Минприроды сообщили «Известиям», что сейчас на ООПТ федерального значения насчитывается более 90 мест несанкционированного размещения отходов . Ведомство отмечает, что свалки возникали как до образования ООПТ, так и после.

ООПТным путем Свалка бытового мусора в Тункинском национальном парке Бурятии Фото: ТАСС/Анастасия Кулавская

— Наличие на ООПТ и в непосредственной близости от них населенных пунктов, отсутствие необходимой инфраструктуры накопления отходов, нерегулярный или ранее отсутствующий вывоз отходов региональными операторами по обращению с отходами с территорий населенных пунктов приводят к тому, что на ООПТ возникают стихийные свалки , — объяснили причины в Минприроды.

В большинстве свалок, расположенных на ООПТ, дальнейшее накопление отходов не производится , уточнили в Минприроды. Говоря об основных источниках накопленного вреда, ведомство указало в том числе на «объекты бывшей деятельности структур Минобороны России и Пограничной службы России» и иных организаций, прекративших свою деятельность. Минобороны и Погранслужба также участвуют в ликвидации таких объектов.

Сейчас проводится оценка расходов, необходимых для ликвидации свалок. После этого вопрос по источникам финансирования будет проработан . Впрочем, работа уже ведется: так, в 2020 году с территорий нацпарков «Смольный» (Мордовия) и «Алания» (Северная Осетия-Алания), а также государственного природного заказника федерального значения «Тюменский» (Тюменская область) было вывезено более 7 тыс. т отходов. В акциях по сбору отходов производства и потребления на федеральных ООПТ приняло участие более 20 тыс. человек.

Первая причина — это ты

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган назвал три причины появления мусора.

— Во-первых, это жители, которые приезжают на природу, а мусор после себя просто оставляют там же , — сказал Коган «Известиям». — Далеко не все ООПТ оборудованы для удобства посетителей достаточным количеством контейнеров и имеют договоры на обслуживание территории, на сбор и вывоз мусора.

Второй причиной он называет наличие населенных пунктов в границах нацпарков.

ООПТным путем Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Обеспечение их жизнедеятельности — непростая задача для органов местного самоуправления, с учетом того что жители проживают на федеральной земле с особым статусом и рядом запретов , — замечает Коган. — И это касается не только вывоза мусора, но и содержания котельных, освещения, содержания дорог и тротуаров.

Третьей причиной он называет нарушителей, которые незаконно сваливают мусор вдоль дорог или в лесах. При этом, замечает эксперт, они могут не знать, что делают это в границах ООПТ.

— Плакат, что это особо охраняемая природная территория, конечно, людей, выбрасывающих мусор, не останавливает, — сказал «Известиям» главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. — Лесных инспекторов вообще не хватает, они не способны физически уследить за теми, кто вываливает мусор . Другое дело, что в ООПТ инспекторов больше и шансы попасться им тоже выше. Но лишь чуть-чуть выше, потому что у инспекторов гораздо больше задач, чем просто следить за теми, кто выкидывает мусор.

Операторы не вывозят мусор

Заместитель директора инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Максим Евдокимов рассказал «Известиям», что в 2020 году АСИ совместно с Минприроды и Фондом «Озеро Байкал» проводило опрос 140 представителей ООПТ федерального значения о ситуации со стихийными свалками.

— Опрос 2020 года показал, что региональные операторы не вывозят мусор из населенных пунктов на 20% природных территорий , — сказал Евдокимов. — Более 16% ООПТ не имеют заключенного договора с региональным оператором, а около 39% территорий заявляют о нехватке контейнеров для сбора мусора . В результате на ООПТ появляются нелегальные мусорные полигоны, которые создают еще большую угрозу для окружающий среды и приводят к нарушению экологического баланса.

ООПТным путем Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Также опрос показал, что в целом 62,9% природных территорий имеют проблемы с организацией вывоза отходов, почти половина — 48,6% — указали, что их территория не включена в территориальную схему по обращению с отходами , у 16,4% ООПТ нет объектов инфраструктуры хранения и переработки отходов в пределах 200 км.

У 31,4% территорий нет системы обращения с отходами разного класса опасности, у 12,9% ООПТ не было площадок накопления ТКО. Кроме того, 25% территорий признались, что не внедряют экопросветительские программы, но некоторые из них имеют такие программы в стадии разработки.

Он заметил, что в границах многих природных территорий находятся муниципальные образования, поэтому проблему отходов на ООПТ нужно решать в рамках существующей мусорной реформы, а не по остаточному принципу. По его словам, стихийные свалки наносят природным территориям критичный ущерб, поэтому там в первую очередь нужно вводить раздельный сбор и минимизацию отходов.

Максим Евдокимов рассказал, что в 2020 году гендиректор Фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова при поддержке АСИ обратилась к президенту Владимиру Путину с предложениями по развитию систем устойчивого обращения с отходами потребления на ООПТ. Тогда президент поручил правительству разработать меры по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на особо охраняемые природные территории федерального значения. В итоге с декабря 2020 года по март 2021 года рабочая группа в составе Минприроды, Росзаповедцентра, ППК «РЭО», АСИ и Фонда «Озеро Байкал» разработала проект дорожной карты по исполнению поручения.

В итоге, пояснил Евдокимов, в дорожную карту включили предложения по ликвидации накопленного ущерба в виде свалок твердых коммунальных отходов (ТКО); по аудиту пунктов накопления ТКО в нацпарках на предмет включения их в региональные территориальные схемы по обращению с отходами . Также по дорожной карте будет создан стандарт по эффективному обращению с отходами на ООПТ, в который включат меры по минимизации образования отходов у посетителей и местных жителей . Проработают оптимальные логистические схемы транспортировки вторичного сырья с федеральных ООПТ на переработку.

ООПТным путем Волонтеры во время уборки мусора на берегу Байкала Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Кроме того, АСИ вместе с российскими и зарубежными экспертами разработало руководство по обращению с отходами на ООПТ, которое должно помочь территориям работать с несанкционированными свалками и в целом утилизацией мусора.

Три ведра гостевого дома

Многие ООПТ и заповедники уже самостоятельно занимаются ликвидацией свалок, раздельным сбором мусора и эколого-просветительской работой среди посетителей и местного населения. В АСИ рассказывают о примере нацпарка «Кенозерский» в Архангельской области, который внедряет систему раздельного сбора отходов с 2013 года .

— В 2013 году было установлено 15 деревянных ящиков для раздельного сбора отходов (РСО), в 2015 году — оборудовано пять площадок для РСО; в 2017 году начался вывоз вторсырья специализированной организацией; в 2018 году была организована первая площадка для сортировки отходов, — рассказывает Максим Евдокимов. — С июля 2019 по сентябрь 2020 года запущен проект «Раздельный сбор и утилизация твердых коммунальных и опасных отходов на территориях национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» при поддержке Минприроды России и Северной экологической финансовой корпорации NEFCO.

Он отметил, что все гостиницы и гостевые дома нацпарка — а это около 40 объектов — оборудованы четырехведерной и трехведерной системой. Первым этапом сортировки считается момент, когда гость принимает решение, куда именно он выбросит мусор. На 83 туристических стоянках действует трехконтейнерный сбор (для РСО, ТКО, пищевых отходов) , установлены сетчатые контейнеры для вторсырья, оттуда мусор везут в Центры обращения отходов — построены два таких центра в Кенозерском нацпарке и в нацпарке «Онежское Поморье». Там отходы досортируются, прессуются — и забираются приемщиками вторсырья на перерабатывающие заводы Ленинградской и Вологодской областей.

ООПТным путем Фото: ТАСС/Анна Стрельченко

Государственный заповедник «Столбы», где за пять лет число посетителей выросло почти в 3,5 раза, организовал не только раздельное накопление и сбор отходов, но и раздельный вывоз мусора с территории разными мусоровозами. Заповедник использует собственный мусоровоз заповедника, у него также есть договор с Дивногорским заводом полимерных изделий о поставке на безвозмездной основе пластика и бумаги . Остальной мусор забирает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Мусор забери с собой

Не менее важна также работа с населением. Так, на территории Кенозерского нацпарка около 30 населенных пунктов, в которых проживают 1,7 тыс. человек, а у границ «Онежского Поморья» — 11 населенных пунктов с 1,3 тыс. жителей. В шести деревнях уже создается инфраструктура для раздельного сбора отходов, но максимальную эффективность обеспечит самостоятельное индивидуальное планирование, заметил Евдокимов. Нацпарки тратят средства мини-грантов на контейнеры, устройство площадок накопления вторсырья, на первые несколько циклов сбора и сдачи вторсырья.

— Но основная деятельность по внедрению РСО будет организована жителями самостоятельно через органы территориального общественного самоуправления или индивидуальных предпринимателей во взаимодействии с органами местного самоуправления при информационной и организационной поддержке нацпарка, — сказал Евдокимов.

А в Бурятии в Забайкальском нацпарке был организован пилотный экологический проект «Национальные парки без мусора», который направлен в том числе на повышение уровня экологической культуры местного населения и туристов. В основе комплексной программы лежит принцип «Принес — забери с собой». Об этом принципе «Известиям» рассказали также и в Минприроды как об одном из способов борьбы с мусором в ООПТ.

Начальник отдела сохранения природного наследия Музея-заповедника «Кижи» Татьяна Павлова рассказала «Известиям» об опыте борьбы с мусором на архипелаге Кижские шхеры, где тоже большое внимание уделялось работе с местными жителями. На этой особо охраняемой природной территории всё осложняется тем, что мусор накапливается на островах.

ООПТным путем Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

— На больших островах есть ряд деревень — в частности, на полуострове Заонежский и на самом крупном острове Большой Климецкий, — сказала она. — Это где-то 28 деревень, где в летнее время довольно много проживает людей — до тысячи, а то и больше. На этих островах нет системы сбора отходов — за исключением острова Кижи, который целиком является музеем-заповедником и где создана инфраструктура сбора отходов от домов, есть вывоз мусора, заключены договора.

По ее словам, впервые со стихийными свалками сотрудники заповедника столкнулись более 10 лет назад.

— Было очевидно, что весь мусор, собранный на маленьком острове, — это отходы из близлежащих деревень, — рассказывает Павлова.

Бороться с мусором стали сначала самостоятельно, собирая небольшие группы из сотрудников и специалистов, которые временно работают на острове, из школьников и студентов, приезжающих на практику. Организовывались выезды — музей предоставлял катера, чтобы можно было доехать до островов.

— Собирали мусор в разные мешки: пластик — в один, стекло — в другой, негниющие отходы — в третий, — говорит Павлова. — Все вывозили на остров Кижи, а оттуда доставляли в город.

За 11 лет своими силами удалось разобрать свалки на 11 островах. На некоторые из них приходилось возвращаться по два-три раза. Стали привлекать волонтеров, в том числе общественников Петрозаводска, работающих с этой темой.

ООПТным путем Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Мы обошли усадьбы, в которых на этот момент были жители, рассказали о вреде свалок, воздействии их на состояние почвы, воздуха, природы в целом, довели до их сведения простые правила, что можно отправить на растопку в печи, что — на компост и так далее , — говорит Павлова.

Волонтерам оплачивали дорогу, питание, взамен предоставляли культурную программу. Выигрывали гранты, которые тоже помогали привлекать волонтеров.

Бой продолжается

Работа в Кижских шхерах продолжается — убрать все свалки своими силами пока не получается.

— Второй год ездим на свалку у деревни Сенная Губа на острове Большой Климецкий — там самая большая свалка в Кижских шхерах, — говорит Павлова. — Поскольку свалка большая, руками мы ее убрать не можем. Поэтому пока пошли по пути выбора полезных отходов: ПЭТ, алюминий, стекло — всё, что мы можем сдать в переработку .

В заповеднике собираются найти организацию, которая могла бы помочь с техникой и убрать свалку, также нужно организовать на острове раздельный сбор мусора.