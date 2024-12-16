«У Никарагуа нет никакого контакта с Украиной, мы всегда с Россией»

Никарагуа не поддерживает диалог с Киевом даже по гуманитарным вопросам, заявил в интервью «Известиям» спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега. Он прибыл в Москву для участия в шестом заседании межправительственной комиссии, а также для празднования 80-летия установления дипотношений между государствами. Президенты Владимир Путин и Даниэль Ортега поддерживают тесный контакт и постоянно обмениваются письмами и телефонными звонками, тем не менее даты следующих встреч пока не разглашаются. О совместных проектах Москвы и Манагуа, развитии туризма, а также сотрудничестве в рамках ЕАЭС и БРИКС — в эксклюзивном интервью Лауреано Ортеги «Известиям».

«Будем продолжать сотрудничество в военно-техническом плане»

— 11 декабря прошло шестое заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Никарагуа. Удалось ли добиться конкретных договоренностей?

— Мы говорили о проектах в сфере здравоохранения и фармацевтики. В том числе обсуждали проекты, которые уже были запущены в рамках латиноамериканского института биотехнологии «Мечников» в Никарагуа, — производство вакцин от гриппа и прочих болезней, а также импорт вакцин против COVID-19 «Конвасэл» из РФ.

Мы договорились продолжать работу над центром ядерной медицины — это совместный с «Росатомом» проект. Над ним мы работаем уже более года. Приняли решение о месте, где будет реализовываться этот проект, разработали его конструктивный дизайн, а также продвинулись в вопросе финансирования его строительства уже в следующем году.

Также мы пришли к решению усилить торговлю и инвестиции. Мы хотим, чтобы российские продукты могли заходить на никарагуанский рынок, а Никарагуа использовать как платформу для дальнейшего экспорта в другие страны Центральной Америки. А наши продукты могли бы продаваться в России и оттуда уже поставляться в другие страны ЕАЭС. Мы также работаем над тем, чтобы получить статус страны-наблюдателя в этой организации.

С российскими коллегами мы также обсуждали туризм. Мы заинтересованы работать для того, чтобы, возможно, запустить прямые рейсы между Россией и Никарагуа в будущем.

Мы также говорили о кибербезопасности. Кроме этого, обсуждали строительство порта, аэропорта, мостов и автомагистралей в рамках проекта Никарагуанского канала (предполагается, что станет заменой Панамскому каналу. — «Известия»), в строительстве которого могут участвовать российские компании.

Также обсудили сотрудничество в области культуры и установление партнерства между СМИ наших стран.

— В начале декабря кабинет министров РФ одобрил проект межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Удалось ли вам обсудить с российскими коллегами детали этого проекта? Что будет подразумевать это сотрудничество? Когда может состояться подписание этого соглашения?

— Военно-техническое сотрудничество России и Никарагуа имеет долгую историю и всегда было очень важно для нашей страны. Мы глубоко благодарны России за проявленную солидарность с Никарагуа на разных этапах Сандинистской революции. Между нашими странами действует важная программа по подготовке и обучению военных. Мы отслеживаем ее реализацию в рамках комиссии, но есть и отдельные департаменты, которые занимаются непосредственно этой темой.

Справка «Известий» В июле 1979 года Сандинистская революция привела к свержению режима президента Анастасио Сомосы. Приход к власти сандинистов США рассматривали как прямую угрозу американским компаниям и безопасности своей южной границы. При поддержке СССР и Кубы в стране началось строительство социализма.

— В этом контексте была бы готова Никарагуа разместить российскую военную базу на территории своей страны?

— Как я и сказал, мы работаем над усилением наших стратегических отношений с РФ и будем продолжать это сотрудничество в военно-техническом плане.

«Мы можем начать выпускать карты «Мир» в Никарагуа»

— Ранее в столице вашей страны Манагуа появилась возможность снимать деньги с карт российской платежной системы «Мир», но, насколько я понимаю, эта опция пока доступна только в одном банкомате. Когда стоит ожидать расширения такой возможности? И когда может стать возможной оплата российскими картами через банковские терминалы?

— Это одна из тем, над которой мы работаем в рамках двусторонней межправкомиссии. Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан.

В будущем мы также можем начать выпускать карты «Мир» в Никарагуа. Это крайне важно, поскольку это поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен.

Таким образом, мы также выступим против санкций, которые по факту представляют собой одностороннюю агрессию со стороны США и их европейских союзников, которые бьют по странам, нежелающим подчиняться их мандату. Нам надо найти каналы для прямой банковской коммуникации, которые бы не были никак связаны с имперским доминированием Запада.

— Учитывая частоту контактов между российскими и никарагуанскими политиками, прорабатывается ли возможность встреч на уровне президентов в 2025 году?

— Коммуникация на высшем уровне всегда присутствует. Президенты постоянно обмениваются письмами и звонками, не все из них публичны. Российский президент Путин, президент Никарагуа Ортега, вице-президент Росарио Мурильо находятся в близком контакте.

Наша страна внимательно следит за той работой, которую проводит российский лидер, за тем огромным усилием, которое совершает Россия, чтобы создать новый миропорядок, более справедливый и демократичный, — мир, в котором все смогут сотрудничать на уважительных и равноправных условиях.

Никарагуа присутствовала на исторической встрече БРИКС в Казани, там был наш глава МИДа. Манагуа попросила стать страной — партнером объединения. Мы знаем, что есть определенный механизм для вступления в БРИКС, и поддерживаем усилия, которые проводит объединение во главе с Россией и Китаем.

— Известно, что некоторые ближневосточные страны (Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия) выступают посредниками между Россией и Украиной в решении гуманитарных вопросов — помогают в обмене военнопленными и воссоединении семей. Оказывает ли Никарагуа какое-то содействие в этом плане или готова была бы принять в этом участие? Поддерживает ли Никарагуа контакт с Украиной в гуманитарных аспектах?

— Мы продолжаем выражать нашу прочную солидарность с РФ, мы сопутствуем России в большой битве против фашизма, которую она ведет на Украине и которую финансируют США и их союзники по НАТО. Мы убеждены в победе России, она станет победой мира во всем мире. У Никарагуа нет никакого контакта с Украиной, мы всегда с Россией.