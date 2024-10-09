Деньги греют: владельцы Chery пожаловались на подорожавший автозапуск

Владельцы автомобилей Chery пожаловались на значительное увеличение стоимости подписки на дистанционный запуск и обогрев салона. Как сообщают СМИ, рост составил 250%. Эксперты обращают внимание, что ранее подобные системы предлагались с бесплатным периодом минимум в три года. В чем дело, выясняли «Известия».

«Списываются автоматически»

Как сообщается, еще в 2023 году систему бесплатно ставили в салон. Потом цена взлетела сперва до 40 тыс. рублей, а к настоящему моменту и до 70 тыс. рублей. Подорожала без уведомления и ежемесячная подписка — со 150 до 500 рублей за месяц или 6 тыс. рублей за год, причем средства у владельцев ТС списываются с карты автоматически. Дилеры же якобы не могут ответить на причины такого поведения системы.

Клиент вправе отказаться

В Chery «Известиям» пояснили, что речь, возможно, идет об услуге Chery Remote (в прошлом Chery Connect).

— Правообладателем и поставщиком телематического функционала через мобильное приложение Chery Remote является компания, специализирующаяся на предоставлении такого рода услуг. Регистрируясь в данном приложении, пользователь принимает пользовательское соглашение, в том числе положение о тарифах, стоимости и сроках оказания услуги. Клиент вправе отказаться от получения данных услуг в приложении в любое время, не продлевая подписку, — отметили в пресс-службе Chery.

Фото: Chery

В компании обратили внимание, что в их автомобилях есть дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, который активируется при помощи штатного ключа и не требует подключения сторонних сервисов, уточнив, что ранее Chery Remote по умолчанию входила в некоторые комплектации автомобилей, но в настоящее время ее предлагают за доплату.

Юлит «Цезарь» или дилер

Согласно официальному сайту, приложение Chery Remote обеспечивает автозапуск автомобиля «из любой точки мира», позволяет найти машину на парковке, хранит историю поездок, уведомляет о ДТП, позволяет дистанционно управлять центральным замком, узнавать о пробеге, уровне топлива и уровне заряда аккумулятора. Сайт также сообщает, что сторонней компанией является производитель охранных систем «Цезарь Сателлит».

Стоит такая система без установки 28 тыс. рублей, и к ней можно за доплату заказать несколько пакетов расширения охранных услуг.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Работник официального дилерского центра Chery, куда обратился корреспондент «Известий», рассказал, что стоимость телематики вместе с установкой обойдется в 35 тыс. рублей. Абонентскую плату он назвал прежнюю — 150 рублей. Впрочем, в другом салоне заявили, что Chery Remote не устанавливают, и посоветовали решение от другой компании. В настоящее время существует большое количество телематики от разных производителей с различными условиями и уровнем абонентской платы.

В компании «Цезарь Сателлит» на письмо «Известий» на момент подготовки материала не ответили, а по телефону затруднились назвать стоимость абонентской платы и причины ее увеличения, посоветовав скачать приложение. Однако для входа в приложение нужен не только VIN-номер автомобиля, но и код активации.

Сам хочет быть обманутым

Дилеры могут накручивать стоимость системы за счет дополнительных опций, предполагает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Так называемая «железная» маржа у дилеров не очень высока и они зарабатывают на кумулятивной марже. То есть маржа от продажи автомобиля плюс то, что они зарабатывают на опциях, финуслугах, кредитах и трейд-ине. Из этого складываются более-менее приличные деньги, на которые дилер может жить. При увеличении количества дилеров, а оно сейчас драматически выросло, других вариантов нет. Причем они это иногда мотивируют тем, что очень часто покупатель сам хочет быть обманутым, в хорошем смысле, разумеется. Чтобы ему что-то еще предложили, — рассказал Кадаков.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам эксперта, ранее предустановленную фирменную телематику предлагали многие марки авто, причем клиент в течение нескольких лет не платил за трафик и только потом с него брали абонентскую плату.

— Это модная тема, которую много обсуждают. Но я не помню, чтобы мне в жизни приходилось зачем-то открывать дистанционно окна. Для меня реальная польза — это контроль нахождения автомобиля. Когда машина стоит на парковке где-то в соседнем квартале, ты ее не видишь, но можешь в любой момент проверить, что с ней. Так спокойнее жить. Еще одна важная вещь — запуск двигателя для прогрева. Можно и с брелка, но если машина в прямой видимости, — отметил Кадаков.

Чтобы клюнули и не соскочили

У автопроизводителей различные стратегии. В основе фирменной системы Geely Link — телематическое устройство российской компании Pandora. Ей, в частности, оснащали спецверсию кроссовера Coolray.

Мобильное приложение Haval Connection доступно для целого ряда моделей, но набор функций отличается. Главное условие — наличие в машине телематического оборудования T-Box. Причем установить его на машину дополнительно нельзя.

Приложение для премиум-бренда Tank, помимо управления автомобилем, дает доступ в сообщество владельцев машин этой марки с блогами, новостями, интернет-магазином, где можно потратить полученные за активность баллы.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Владельцы электромобилей Evolute могут бесплатно пользоваться приложением с возможностью дистанционного прогрева, рассказали в пресс-службе российского автопроизводителя. Свою телематику предлагает и «Лада» в качестве допоборудования. В стоимость устройства включена абонентская плата за три года.

— Главная проблема — оценка объема трафика, который изначально нужно заложить. Производители сами даже не знают, какой разумный предел этой бесплатности, чтобы люди «клюнули» и не соскочили потом. Нет смысла делать длительный бесплатный период — ты купил машину и через три года продал. У китайских марок это не делается глобально, потому что у них сегодня одно, а завтра другое. А в России начали импортозамещаться, — отметил эксперт.

Переход на отечественные решения связан с опасениями относительно стабильной работы фирменной телематики. Так, у автомобилей Renault она была отключена в 2022 году, у автомобилей BMW ее функционал ограничен. У Hyundai сервисы продолжают работать.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Проблема при использовании сторонних решений кроется в совместимости оборудования, считает Константин Сорокин.

— Могут вылезать какие-то «глюки». Нужно проводить испытания на электромагнитную совместимость в каждом конкретном случае, — отметил эксперт.

Необходимы хакерские манипуляции

Еще сложнее с автомобилями, привезенными в Россию по серым схемам.

— Многие китайские автомобили сегодня обладают функциями телематики в Поднебесной, но если их привезти в Россию, то китайские esim, не обладающие роумингом, перестают работать. Официально работающие в нашей стране автопроизводители договариваются с операторами сотовой связи и используют в телематике российские чипы. А автомобили, завезенные по параллельному импорту, переделывают на сервисах в России: как правило, разрывают питание на китайскую esim и впаивают шлейф с держателем, куда вставляют российскую симку. Работает это по-разному у каждого бренда. Например, у Lixiang все функционирует прекрасно, а у Zeekr необходимы хакерские манипуляции для привязки к телефону, особенно на рестайлинговой версии. У брендов группы BYD стоит ограничение на количество бесплатного трафика (2 Гб), который либо отключают на старых версиях системы, либо не могут отключить на последних прошивках. Вероятно, со временем появится адекватное решение, — рассказала «Известиям» управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Подогрев по подписке

Некоторые автопроизводители пошли дальше и решили вводить платную подписку за пользование подогревом руля, сидений и рядом других функций. Так поступила BMW, причем официальной российский сайт компании в 2022 году даже опубликовал прайс-лист.

Так, активация подогрева руля на месяц стоила автовладельцу 950 рублей, а годовая подписка на эту опцию — 9,5 тыс. рублей. Подогрев передних кресел оценили в 1,6 тыс. рублей ежемесячно, или 16 тыс. рублей в год. Работающий в течение года адаптивный круиз-контроль стоил 35 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В местном представительстве BMW «Известиям» пояснили, что российским владельцам BMW платить за опции не придется.

— С учетом холодного климата такие функции, как подогрев сидений и руля, входят в базовое оснащение автомобилей BMW, предназначенных для российского рынка, — отметил представитель компании.

Функция подписки должна была появиться на автомобилях с новой операционной системой, но к тому времени поставки немецких машин в нашу страну прекратились, а затем был ограничен функционал онлайн-приложений.

Интересно, что в прошлом году BMW вообще решила отменить подписку на подогрев сидений, так как пользователи прохладно отнеслись к этой идее.