Вторая серия: россияне покупают подержанные авто из КНР

Популярные модели Changan, Chery, Geely и Haval лидируют среди китайских автомобилей на рынке с пробегом в России, но их сроки продаж зачастую превышают один месяц. Сейчас на вторичке модели брендов из КНР занимают очень малую долю, которая, впрочем, в ближайшие годы может сильно вырасти. Покупатели таких машин рискуют столкнуться с множеством проблем, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Долго не берут

В июле 2024 года в пятерку лидеров по популярности на классифайдах среди брендов из КНР вошли следующие модели с пробегом в возрасте до 10 лет: Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, а также Haval F7 и F7X. Это следует из результатов анализа рынка, проведенного сервисом «Авто.ру Бизнес», с которым ознакомились «Известия».

Лидер продаж Changan UNI-K отличился самой высокой средней ценой публикации, которая составила 2,94 млн рублей, а также самым длительным сроком продажи — такой кроссовер находил нового владельца в среднем за 50 дней. За самое короткое время в июле продавался компактный городской кроссовер Geely Coolray, средняя цена публикации которого составляла 1,84 млн рублей, а средний срок продажи иногда превышал 37 дней.

Автомобиль Changan UNI-K Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Changan UNI-K, Geely Coolray и Haval F7 стали дольше продаваться в среднем на девять дней.

В августе ситуация изменилась, позиции в первой пятерке удалось удержать лишь трем популярным моделям июля — Changan UNI-K, Geely Coolray и Haval F7. При этом средняя цена Changan UNI-K снизилась на 4%, до 2,81 млн рублей, а средний срок продажи, наоборот, увеличился до 56 дней. В свою очередь, стоимость Geely Coolray выросла на 7%, но увеличились и сроки продажи — до 43 дней. Месяц к месяцу стоимость Haval F7 выросла на 1%, увеличившись с 2,01 млн до 2,03 млн рублей. Средний срок продажи также вырос с 42 до 48 дней.

В последний месяц лета в пятерку лидеров вошел кроссовер Geely Monjaro, который оказался самой дорогой моделью в списках июля и августа (3,66 млн рублей). В целом, как выяснили эксперты, в последний летний месяц автомобили продавались дольше — средний срок в пятерке вырос на девять дней.

Ожидается наплыв

Машины из КНР уже доминируют на рынке новых автомобилей в нашей стране, но на вторичном рынке их доля пока мала и находится на уровне 3%, сообщало аналитическое агентство «Автостат». При этом продажи китайских автомобилей с пробегом активно растут. К примеру, в июле россияне приобрели 18,2 тыс. подержанных легковушек китайских брендов. Это на 80% больше, чем в том же месяце прошлого года (10,2 тыс. ед.). А за первые семь месяцев 2024 года в РФ купили 98,9 тыс. «китайцев» с пробегом, что на 58% больше, чем в январе–июле прошлого года.

Массовое наполнение вторичного рынка «китайцами» станет заметно к 2026 году в связи со сменой потребителями автомобилей возрастом 3–4 года на новые модели, полагает директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— На данный момент процент китайских брендов на рынке автомобилей с пробегом не превышает трех, причем год назад этот показатель был на уровне 2%. В 2025 году увеличение доли китайских брендов будет значительнее и может достигнуть 5%, а вот в 2026 году прогнозируется 7–9% рынка автомобилей с пробегом, — заявил Гришаков.

Похожей точки зрения придерживается управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Китайские машины доминируют в продажах новых автомобилей, что в обозримом будущем приведет к заметному увеличению их числа в сегменте подержанных. К 2026 году доля «китайцев» на вторичном рынке составит порядка 10%, полагает она.

— За текущий год предложение китайских авто на вторичке увеличилось на 72%, особенно по брендам LiXiang, Exeed и Changan. Буму «китайцев» способствует постоянное обновление модельного ряда новых машин из Поднебесной — соотечественники приобретают новые модели и продают старые, что сказывается на вторичке, — объясняет Франк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, ажиотажные продажи китайских автомобилей начались только в 2022–2023 годах, а по итогам текущего года на дорогах появится порядка 1 млн новых машин брендов из КНР. Это небольшая доля даже по меркам всего российского легкового автопарка, в который входит около 47 млн машин.

— Еще недавно я бы сказал, что активный рост числа китайских машин на вторичном рынке ожидается через 2–3 года, но теперь я уверен, что этого стоит ожидать через 3–4 года. Срок пользования автомобилем сейчас увеличивается, и люди уже не в состоянии часто менять машины. Вероятно, эта тенденция усугубится, — прогнозирует он.

Проблемы покупателей

Сейчас возраст большинства китайских легковушек в России не превышает двух лет. Их количество на вторичке будет увеличиваться вместе с ростом пробега и устаревания, объясняет вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, в будущем покупатели подержанных «китайцев» могут столкнуться с множеством проблем с эксплуатацией таких машин.

— Это недостаточно высокий уровень обслуживания, но не по причине отсутствия компетенций, а из-за нелогичной и плохой каталогизации запчастей. Это недостаток технической документации и малый ее объем. Работа с китайскими машинами очень осложнена для независимых ремонтников. Покупатели таких машин рискуют столкнуться с проблемами, связанными к коррозией и электроникой, — сетует Хайцеэр.

Максим Кадаков указывает, что пока на авторынке нет понимания, сколько китайские автомобили «живут» в российских условиях эксплуатации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

У 80% китайских автомобилей, которые продаются в РФ, схожие по конструкции основные агрегаты, такие как моторы и коробки передач. Есть и ряд отличий, которые влияют на коррозионную стойкость и надежность прочих узлов, говорит он.

Эксперты сервисных центров отмечают, что проблемы с подержанными китайскими автомобилями точно такие же, как и с машинами других брендов, рассказывает Ирина Франк из Frank Auto. Однако более старые авто из КНР, которые появились в стране более 10 лет назад, не такие надежные, как современные модели.