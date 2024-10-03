В ожидании падения: рынок легковушек установил рекорд за 3,5 года

Продажи новых легковых автомобилей за прошедший месяц превысили 150 тыс. единиц, этот результат стал лучшим с мая 2021 года, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Авторынок бьет рекорды второй месяц подряд, а по итогам года может достичь отметки в 1,5 млн легковушек. Скоро эта тенденция завершится, и уже в новом году отрасль ждут другие результаты, уверены эксперты. Когда это случится — в материале «Известий».

Автомобильный бум

В сентябре в России было продано 150,9 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Этот результат оказался максимальным за почти 3,5 года и на 36,7% больше, чем в том же месяце 2023-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В последний раз больше новых автомобилей за один месяц было продано еще в апреле 2021 года — 171,5 тыс. штук. С тех пор и по август 2024 года ежемесячные объемы продаж ни разу не смогли достичь даже 150 тыс. единиц. Так, в конце лета этот показатель составил 148,3 тыс. единиц и оказался лучшим за последние 40 месяцев.

— Новые ставки утильсбора вынуждают производителей повышать цены на машины, поэтому люди стремились купить их до удорожания, то есть до наступления октября, — объясняет руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

По итогам девяти месяцев 2024 года объем российского авторынка превысил 1,15 млн единиц, показав рост на 61%.

Большая пятерка

В рейтинге марок пятерка лидеров на протяжении многих месяцев остается неизменной, в сентябре она заняла сразу 65% от всего рынка. На первом месте по-прежнему идет Lada с результатом 35 тыс. единиц и долей 23% от общего объема продаж легковых машин в стране. Самым популярным иностранным брендом снова стал Haval, выпускающий автомобили в Тульской области. Его продажи достигли 19,7 тыс. единиц (доля 13%), что на 78% больше, чем в сентябре прошлого года.

Автомобиль Lada Granta Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отметку в 10 тыс. проданных автомобилей также преодолели китайские Chery (16,2 тыс. единиц; +33,9%), Geely (16,1 тыс. единиц;; +75%) и Changan (11,5 тыс. единиц;; +88,8%). Объемы реализации каждого из оставшихся брендов не дотянули и до 5 тыс. единиц. На шестом месте расположилась Omoda, объемы которой сократились на 13,7%. Десятку замкнули выросший на низкой базе в 2,4 раза Jetour, белорусский Belgee, Exeed и Jaecoo.

«Лады» и «китайцы»

Lada Granta сохраняет звание самой популярной легковой модели в России. В сентябре ее продажи составили 15,9 тыс. единиц, что, впрочем, на 17,8% меньше, чем в начале осени прошлого года. Доля «Гранты» за год снизилась на семь процентных пунктов — с 17,56% до 10,56%.

У другого «вазовского» семейства — Lada Vesta — доля выросла на 1,2 процентных пункта (до 6,99%). «Веста» заняла второе место с показателем 10,5 тыс. экземпляров (рост на 64,8% к сентябрю 2023-го).

Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в стране и бестселлером среди иномарок с результатом 9,7 тыс. машин (+68,8%). Пятерку дополнили две Chery — Tiggo 7 Pro Max (7,5 тыс. единиц; +65,1%) и Tiggo 4 Pro (5,55 тыс. единиц; +48%).

Автомобиль Haval Jolion Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроссовер Geely Monjaro был реализован в количестве 4,9 тыс. единиц (+72,4%), что позволило ему вернуться в пятерку самых популярных кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV). Десятку абсолютного рейтинга замкнули Changan CS55 Plus, который отличился ростом в 4,4 раза относительно сентября прошлого года, а также Omoda C5 и две Lada семейства Niva — Travel и Legend. У трех последних зафиксировано снижение продаж по сравнению с сентябрем предыдущего года.

Были предупреждены

Очередной рекорд продаж новых автомобилей, показанный в сентябре, стал следствием решения правительства об индексации утилизационного сбора с октября, а затем и с января следующего года. Об этом «Известиям» заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Поток покупателей в автосалоны был достаточно большим и прежде, когда повышение утильсбора еще только обсуждалось. После того, как новые ставки были утверждены, он еще больше усилился, и люди стали скупать машины, ввезенные по прежним тарифам, — рассказывает Кадаков.

Как объясняет генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский, одним из факторов высоких продаж сентября стала психология покупателя, которую «разогрели» Telegram-каналы и СМИ, сообщая, что цены будут выше за счет роста утильсбора и возникнет нехватка новых автомобилей.

— Другой фактор — возможный рост ставки Банка России. То есть если сейчас берешь дорогой кредит, но инфляция за два года будет существенной, то через два-три года автомобиль будет стоить существенно дороже, чем сегодня, и можно его будет продать, не потеряв в стоимости, даже с учетом переплаты по кредиту, — отмечает Ольховский.

Волна турбулентности

Результат октября будет ниже показателей сентября, но ненамного. У дилеров есть еще определенный «запас прочности» в виде достаточно больших стоков автомобилей, указывает автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Тем более что после повышения утилизационного сбора машины не подорожали единомоментно. В дальнейшем продажи будут постепенно снижаться по мере сокращения дилерских запасов и повышения цен на машины. Заметное падение мы увидим в следующем году, когда «старые» автомобили закончатся, а новые партии уже будут ввезены по повышенным ставкам утильсбора, — прогнозирует Моржаретто.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Максим Кадаков уверен, что сентябрьский рекорд не последний, и в октябре рынок покажет похожие результаты. В ноябре и декабре возможно некоторое снижение объемов продаж, но не критическое. А вот наиболее заметное падение, скорее всего, случится в начале следующего года, когда запасы машин у дилеров будут истощены, считает автоэксперт.

— Сейчас рынок вступает в очередную волну турбулентности: компании будут следить за ценами друг у друга, искать способы «растянуть» подорожание автомобилей во времени, предложить покупателям какие-то бонусы и спецпредложения с оглядкой на конкурентов. Очень многие будет зависеть и от вливаний государства в бюджетную сферу: сейчас значительную часть машин покупают люди, работающие в сферах экономики, где заметно вырос уровень дохода. Если объем господдержки этих отраслей снизится, то и продажи машин упадут, — полагает главред «За рулем».

В пресс-службе компании «Борисхоф» предупредили, что цены на автомобили продолжат расти, поскольку у многих производителей значительно увеличится себестоимость ввоза. В октябре на рынке еще останутся автомобили, ввезенные до повышения утильсбора, и они обеспечат объем продаж на околосентябрьском уровне, тогда как далее спрос останется в средних значениях по году.

По итогам 2024 года в России будет реализовано 1,5 млн автомобилей, полагают в компании. Этот результат соответствует уровню 2021 года, когда рынок составил 1,54 млн единиц. Для сравнения: в 2023 году продажи достигли 1,06 млн автомобилей, а в 2022-м — 687 тыс. единиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По мнению гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, в октябре и ноябре будет сопоставимый объем продаж при условии поддержек со стороны импортеров в части стоимости кредитов и компенсаций по трейд-ин и прочим программам стимулирования спроса. В декабре ожидается спад, хотя обычно это месяц высоких продаж. Впрочем, если импортерам будет необходимо «добежать» до выполнения годовых планов, то они будет стимулировать продажи и в декабре, считает он.

— Учитывая текущие уровни продаж, скорее всего мы будем в горизонте оптимистичного прогноза на год, а это порядка 1,6 млн штук. Но в следующем году скорее всего будет задел, чтобы пройти исторический уровень в 1,9–2 млн штук, — полагает Ольховский.