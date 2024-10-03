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Мосгорсуд признал законным приговор экс-министра Абызова к 12-летнему сроку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Московский городской суд утвердил приговор бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам лишения свободы по делу о преступном сообществе. Об этом 3 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Абызова на приговор и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения.

При этом адвокат потерпевшей стороны просил суд обратить внимание на смягчающие обстоятельства. Абызов, в свою очередь, в последнем слове рассказал, что заключил примирение с потерпевшим. Кроме того, он попросил не арестовывать имущество остальных осужденных по его делу, а выплатить долг исключительно из его собственности.

«Между ложью (признанием вины в создании организованной преступной группировки. — Ред.) и правдой я выбираю правду. Хотя, если бы мы признали вину, все давно бы уже были на свободе», — сказал бывший министр.

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Абызов был арестован весной 2019 года. Кроме него, в деле фигурировали еще несколько человек. В основе уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) лежит хищение 4 млрд рублей у компаний АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС, которые являются ведущими поставщиками энергии в Новосибирской области.

В октябре 2020 года на счета Абызова и его бывшей супруги Екатерины Сиротенко наложили арест. В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск к Абызову и Альфа-банку о взыскании более $126 млн в пользу государства. Гособвинение требовало приговорить бывшего министра к 19,5 года лишения свободы.

Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Абызова и других фигурантов его дела имущество на сумму 1,5 млрд рублей, ценные бумаги и валюту.

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