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Суд приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Суд приговорил бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова к 12 годам лишения свободы. Такое решение сегодня вынес Преображенский суд Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда, где рассматривалось уголовное дело в отношении экс-чиновника в четверг, 21 декабря.

«Путем частичного сложения наказания по совокупности преступлений окончательно назначить 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказала судья.

Суд также назначил ему штраф в размере 80 млн рублей и лишил экс-министра ордена Дружбы. Кроме того, ему запретили на три года занимать должности, «связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах».

Ожидаются посадки: что грозит экс-министру «Открытого правительства»
Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей

Ранее, 4 декабря, в ходе прений сторон, гособвинение запросило экс-чиновнику 19,5 лет лишения свободы. Бывшего министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова признали виновным в мошенничестве, легализации незаконных доходов, организации преступного сообщества, отмывании денег и коммерческом подкупе.

В основе уголовного дела в отношении него и других фигурантов лежит хищение 4 млрд рублей у двух крупных компаний: «Сибэко» и РЭС — ведущих поставщиков энергии в Новосибирской области.

Абызову и другим фигурантам инкриминировали 2 и 3 статьи 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе, по этой статье может грозить до 20 лет лишения свободы) и часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, до 10 лет), а так же другие статьи по другим эпизодам.

С октября 2020 года под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к Абызову и Альфа-банку. По мнению надзорного ведомства, средства, которые были размещены в банке, имеют сомнительное происхождение. После этого, в сентябре того же года, суд взыскал с экс-министра в доход государства $22 млн. Также было решено взыскать с АО «Альфа-банк» в доход государства более $100 млн.

Абызов был арестован весной 2019 года. В конце декабря 2021 года и феврале 2022 года срок его задержания продлевался. Рассмотрение дела бывшего министра продолжилось 8 апреля 2022 года.

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