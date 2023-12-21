Закрытый министр: экс-глава Открытого правительства получил 12 лет колонии

Преображенский районный суд Москвы огласил приговор фигурантам уголовного дела о хищении 4 млрд рублей. Главным обвиняемым по делу стал бывший министр по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов — его осудили на 12 лет колонии строгого режима. Помимо многомиллиардного мошенничества ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества, коммерческом подкупе, отмывании денег и незаконном предпринимательстве. Эксперты напомнили, что Абызов стал не первым федеральным министром, осужденным на длительный срок. Внимание правоохранительных органов он привлек тем, что, находясь на государственном посту, продолжал заниматься бизнесом, полагают юристы.

Долгий процесс

Экс-министр по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 80 млн рублей. Такое решение 21 декабря вынес Преображенский районный суд Москвы. Бывший чиновник обвинялся в мошенничестве, организации преступного сообщества, коммерческом подкупе, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности.

Суд лишил Абызова ордена Дружбы и запретил в течение трех лет после освобождения занимать должности в государственных органах.

В ходе прений сторон, гособвинение запросило для экс-чиновника 19,5 лет лишения свободы. Но столь жесткое требование не нашло поддержки суда.

Ранее, во время прямой линии 14 декабря свои сомнения в необходимости столь строгих наказаний за экономические преступления высказал Владимир Путин. Впрочем, фамилия экс-министра в ответе президента не звучала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Сейчас мне говорят про бывшего министра, и ему чуть ли не 19 с лишним за определенные нарушения, — сказал глава государства. — То, что он сделал [...] плохо. Но надо ли там 19 с половиной лет?

Справка «Известий» В 2012 году Абызов стал министром по делам Открытого правительства при тогдашнем президенте Дмитрии Медведеве. Задачей Открытого правительства было упрощение взаимодействие между властью и гражданами. Именно тогда начали реализовываться проекты порталов Госуслуг и госзакупок. Тогда же ведомства стали публиковать больше информации о своих бюджетах и работе. Сам Абызов со специальной группой рассматривал петиции от граждан, набравшие более 100 тыс. подписей.

Михаила Абызова и сотрудников связанных с ним коммерческих структур задержали в марте 2019 года. По версии следствия, фигуранты дела в 2014 году подделали документы и искусственно завысили стоимость компаний «Сибэко» и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) — ведущих поставщиков элетроэнергии в Новосибирской области. Они продали их акции за 4 млрд руб. при реальной стоимости в 186 миллионов. Средства поместили на кипрских рублевых счетах, позже конвертировали их в валюту.

Пострадавшей стороной следствие признало ФГУП «Алмазювелирэкспорт», которое приобрело акции, и других акционеров компаний.

Новосибирская ТЭЦ-2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Справка «Известий» «Сибэко» была создана в 2004 году (прежнее название — ЗАО «Новосибирскэнерго»). Она была одним из основных активом инвестиционной компании RU-COM и была аффилирована с «Группой Е4», которой до 2015 года владела кипрская Eforg Asset Management Limited — ее конечным бенефициаром был Михаил Абызов. Экс-министр был учредителем и RU-COM. Во время работы в правительстве, его доля акций находилась в доверительном управлении.

Представитель гособвинения указывал, что Михаил Абызов контролировал ряд оффшорных компаний, расположенных на Виргинских островах и на Кипре. Одной из таких организаций, на счета которой переводились похищенные средства, была Blacksiris Trading Limited. Ее руководителю Инне Пикаловой были предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств и участии в преступном сообществе. Суд приговорил женщину к восьми годам колонии.

Михаил Абызов заявил в суде, что был бенефициарным владельцем «Сибэко» и РЭС. Его доля в компаниях составляла около 95,5%. Таким образом, как отметил экс-министр, «он украл у самого себя».

Остальным фигурантам назначили наказание до 12 лет колонии. Штрафом отделались только топ-менеджеры «Сибэко» Яна Балан и Оксана Роженкова. В 2017 году Абызов собирался продать принадлежащий ему контрольный пакет акций «Сибэко». Для этого в качестве подкупа он заплатил женщинам 78 млн рублей. А те втайне от акционеров компании, сотрудников предприятия и контролирующих органов сообщили потенциальному покупателю важные сведения о деятельности «Сибэко», включая финансовую информацию.

Михаила Абызова арестовали в марте 2019 года Фото: ТАСС/Станислав Красильников

С Абызова и нескольких других фигурантов суд постановил взыскать имущество на 1,5 млрд рублей.

Впрочем, ранее, в рамках уголовного преследования с Абызова уже были взысканы и другие суммы. Так, в сентябре 2021 года по иску Генпрокуратура РФ суд обратил в доход государства $22 млн. А в октябре 2021 года по еще одному решению суда с Абызова взыскали более 32 млрд рублей.

4 декабря 2023 года адвокат Абызова Анатолий Кузнецов сообщил «Известиям», что его подзащитный уже выплатил более 20 млрд руб. по заявленному иску.

Дела министерские

Михаил Абызов не скрывал свою предпринимательской деятельность, находясь на посту министра, и использовал свой статус для улучшения материального положения, считает юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

— Когда человек находится на госслужбе, а его сопровождают бизнес-успехи и он начинает переплетать свой статус бизнесмена со статусом госслужащего, то это всегда обращает на себя внимание правоохранительных органов, что в итоге и произошло, — рассказал «Известиям» эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он также охарактеризовал Абызова, как «креативного человека в создании всяческих схем». Юрист предположил, что Абызов мог стать инструментом в чьих-то руках, а часть денег могла быть оформлена и на других лиц.

Адвокат Владимир Постанюк выразил надежду, что слова президента повлияют на сложившуюся судебную практику по делам, не касающимся преступлений против личности. По его словам, Верховный суд неоднократно разъяснял, что существует большой спектр наказаний — от штрафов до условного наказания, и штрафы сейчас могут быть очень значительными.

Михаил Абызов стал не первым министром, кто получил длительный срок. До него самым резонансным процессом было дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обвинялся в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. В 2017 году Улюкаев получил восемь лет колонии, а в апреле 2022 года освободился условно досрочно.

В июле 2022 года девять лет колонии получил бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Ему вменялись хищения бюджетных средств, выделенных на строительство зданий Эрмитажа.