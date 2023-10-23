Растратное дело: экс-председателю правительства Северной Осетии дали 8 лет

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева к восьми годам колонии за растрату 180 млн рублей. В места лишения свободы отправятся и три бывших министра его кабинета. По версии обвинения, чиновники вступили в сговор при заключении госконтракта на покупку имущества автомобильного завода во Владикавказе. Дело возбудили в августе 2021 года после того, как Генпрокуратура проверила расходование средств республиканского бюджета. Адвокаты подсудимых не согласны с обвинением и будут его обжаловать.

За что осудили Сергея Такоева

Лефортовский районный суд Москвы 23 октября вынес приговор бывшему председателю правительства Северной Осетии Сергею Такоеву — восемь лет колонии общего режима. Его признали виновным в растрате бюджетных средств при госзакупке имущества осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ»).

Как пояснили «Известиям» в Генпрокуратуре, речь идет о событиях десятилетней давности: в 2012–2014 годах Такоев при содействии шестерых членов республиканского правительства заключил госконтракт на покупку принадлежащих заводу нескольких зданий и земельного участка во Владикавказе. Планировалось, что на их месте будет построен технопарк. Согласно контракту, министерство госимущества и земельных отношений республики заплатило заводу 180 млн рублей.

Бывший председатель правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергей Такоев на заседании Басманного суда Москвы Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Однако проведенная Генпрокуратурой проверка расходования бюджетных средств выявила в сделке серьезные финансовые нестыковки. В августе 2021 года по ее материалам следователи возбудили уголовное дело.

Как показала оценочная экспертиза, стоимость приобретенного в рамках госконтракта имущества была завышена втрое — по ценам тех лет вместо 180 млн рублей бюджет должен был заплатить заводу 66,1 млн.

По мнению обвинения, своими действиями фигуранты причинили ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере.

Оглашение приговора прессе снять не разрешили и удалили журналистов из зала. Как позднее сообщила Генпрокуратура, суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Сергея Такоева к восьми годам заключения и 800 тыс. рублей штрафа.

Вместе с экс-премьером за решетку отправятся и три его министра: туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Алан Диамбеков, экономического развития Мадина Икаева, госимущества и земельных отношений Казбек Фидаров и его подчиненный Заурбек Цогоев.

Последнее ведомство было признано потерпевшей стороной по делу. Его гражданский иск к осужденным на сумму 180 млн рублей суд полностью удовлетворил, так что, помимо основных штрафов по приговору, осужденным придется солидарно выплатить и эту сумму. Их имущество арестовано.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Обвинение не обошло стороной и генерального директора ОАО «ОЗАТЭ» Аиду Габараеву и председателя совета директоров этого завода Олега Габуева. Они тоже признаны виновными в растрате.

Все обвиняемые получили от шести до восьми лет со штрафами от 400 до 800 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Самый большой срок (восемь лет) вместе с главным фигурантом Сергеем Такоевым получил экс-министр туризма Алан Диамбеков. Его адвокат Александр Плиев заявил «Известиям», что он и его подзащитный не согласны с приговором и будут его обжаловать.

— Мы были бы согласны только с оправдательным приговором. Любой другой приговор, по мнению моего подзащитного, незаконен, — сказал адвокат.

Адвокат Сергея Такоева Кристина Яковлева назвала приговор «несправедливым и чрезмерно суровым» и тоже заявила о намерении его обжаловать. Подробности дела и суть обвинения она оставила без комментариев.

По завышенной цене

Как следует из открытых источников, у самого автомобильного завода дела сегодня идут плохо. В сентябре Федеральная налоговая служба Северной Осетии обратилась в Арбитражный суд с иском о признании ОАО «ОЗАТЭ» банкротом. Однако по формальным причинам суд оставил заявление без движения.

Одним из оснований для этого стало отсутствие у завода имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, следует из решения суда (есть у «Известий»). В документе говорится, что доказательства существования такого имущества ФНС к заявлению не приложила.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Согласно данным базы СПАРК, с 2012 года рентабельность предприятия была отрицательной, а в 2014 году достигла отрицательного пика.

Не исключено, что продажей имущества по завышенной цене завод пытался поправить свое просевшее на тот момент финансовое положение, предположил руководитель юридической фирмы «Центр размещения госзаказа» Александр Строганов. Либо напротив: предприятие в тот период специально банкротили, чтобы не выплачивать долги по кредитам, высказал версию он.

— Вариантов может быть масса, однако само по себе завышение цены — вещь труднодоказуемая. Мы не сможем обвинить магазин в том, что у него слишком дорогое масло. Даже ФАС, когда возбуждает дела по завышенным ценам, делает это не из-за цены как таковой, а из-за возможного сговора поставщиков. И расследует именно сговор, — пояснил юрист.

По его словам, когда эксперт, которого привлекают к оценке контракта, берет похожие закупки в других регионах, то цены действительно могут отличаться. Однако само по себе это ничего не значит.

— При желании любой госконтракт можно назвать завышенным — не важно, на стройку крупного объекта он был или на закупку скрепок . Исключение составляют лишь контракты с фиксированной государством ценой. Однако если суд признал подсудимых виновными, значит, сторона защиты не представила надлежащего опровержения. Аргументы обвинения оказались сильнее, — подчеркнул адвокат.

Подобные дела о растрате при госзакупках встречаются часто, но до суда обычно доходят не все. Больше шансов у тех, где фигурантами выступают значимые политические фигуры, отметил Александр Строганов.