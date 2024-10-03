Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился с визитом в Киев в рамках своей первой официальной поездки с момента вступления в должность и пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву. Об этом 3 октября сообщило Associated Press.

«Рютте встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, когда в украинской столице дважды прозвучали сирены воздушной тревоги», — говорится в статье.

С 1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга. Церемония вступления нового генсека НАТО в должность состоялась на специальном заседании. Во время своей речи он подчеркнул, что альянс продолжит работать по приоритетным направлениям, которые обозначил Столтенберг. Ко всему прочему Рютте назвал одним из приоритетов помощь Киеву и приближение Украины к членству в альянсе. Тогда же он заявил, что НАТО поддерживает идею разрешить Украине атаковать территорию РФ западным оружием, но отметил, что страны должны принимать такое решение сами.

2 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нет никаких сомнений, что новый генсекретарь НАТО продолжит антироссийскую политику альянса. Она уточнила, что генсек лишь озвучивает решения НАТО, которые на самом деле диктуются Вашингтоном. Захарова отметила, что в доктринальных документах альянса прописано, что вся деятельность НАТО в настоящий момент и в долгосрочной перспективе буквально заточена на конфронтацию с Россией.

В этот же день политолог, бывший офицер Вооруженных сил США Скотт Беннет заявил, что цель Рютте на посту генсека блока — наращивать враждебность и негативную риторику по отношению к России, поэтому для РФ с приходом нового командующего альянса ничего не изменится.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также отреагировал на назначение Рютте новым генсеком НАТО, заявив, что это показывает, что альянс является «сектой глобалистов». Политик напомнил, что именно Рютте первым из западных лидеров захотел отправить Киеву истребители. Тот факт, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила его с назначением, Филиппо назвал многообещающим.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.