Во Франции назвали НАТО сектой глобалистов из-за назначения Рютте генсеком
Назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО показывает, что альянс является «сектой глобалистов», заявил 1 октября лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Вот что такое глобалистская секта! Убирайтесь прочь!» — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
Политик напомнил, что именно Рютте первым из западных лидеров захотел отправить Киеву истребители. Тот факт, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила его с назначением, Филиппо назвал многообещающим.
Ранее в этот день Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга. Церемония вступления в должность состоялась на специальном заседании Североатлантического совета. Он назвал одним из приоритетов помощь Киеву и пообещал работать над тем, чтобы приблизить Украину к членству в альянсе.
Рютте возглавлял правительство Нидерландов с 2010 года четыре срока подряд. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией он поддержал введение антироссийских санкций. После февраля 2022 года Рютте призвал ввести личные санкции против российских политиков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что с Рютте во главе НАТО не поменяет свою политику. В связи с этим он отметил, что Нидерланды имеют непримиримую позицию по отношению к РФ. В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов предположил в беседе с «Известиями», что новый генсек не станет выдающимся руководителем и будет выполнять то, что от него требуется.