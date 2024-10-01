В Кремле прокомментировали назначение Рютте новым генсеком НАТО
Назначение бывшего премьера-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем НАТО не поменяет политику альянса. Об этом во вторник, 1 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», — сообщил он.
По словам Пескова, Рютте «хорошо известен Москве». Он уточнил, что президент России Владимир Путин и новый генсек НАТО ранее «ни один час» провели за столом переговоров.
Кроме того, официальный представитель Кремля сообщил, что Нидерланды, где Рютте занимал должность премьер-министра, имеют непримиримую позицию по отношению к РФ. Этот факт говорит об неизменности политики альянса, заключил Песков.
В этот же день Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга. Церемония вступления в должность состоялась на специальном заседании Североатлантического совета.
Рютте возглавлял правительство Нидерландов с 2010 года четыре срока подряд. До этого он занимал должности замминистра труда и социальной защиты, госсекретаря по образованию, культуре и науке. В 2006-м был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.
В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ Рютте поддержал введение антироссийских санкций. После февраля 2022 года Рютте призвал ввести личные санкции против российских политиков. Тем не менее в преддверии конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, которая прошла в Швейцарии, он говорил, что Россия должна участвовать в переговорах.