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Политолог призвал не ожидать от нового генсека НАТО Рютте изменения курса

Политолог Денисов: Рютте не изменит политический курс НАТО
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Фото: АР/Armin Durgut
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Новый генсек НАТО Марк Рютте является удобным, невыдающимся руководителем, который будет выполнять то, что от него требуется. Ожидать от него изменения политического курса в отношении России и Украины — наивно. Таким мнением с «Известиями» 1 октября поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга ранее в этот день. Сразу после этого новый руководитель блока заявил, что место Украины — в НАТО, передает ТАСС.

«Должность генерального секретаря Североатлантического альянса не подразумевает в реальности какие-то инструменты и возможности, которые могли бы радикально или в ключевой степени влиять на политику, которую проводит НАТО. Исходя из этого, мне больше видится, что это должность главного спичрайтера Североатлантического сообщества, спичрайтера со стороны военно-политических кругов, который озвучивает мессенджи государств, входящих в организацию», — прокомментировал Денисов.

Он также напомнил, что Рютте делал ряд заявлений по Украине и Донбассу еще с 2014 года, поддерживал антироссийские санкции. Так, отметил собеседник издания, прошлое его карьеры подходит для ее продолжения во главе НАТО. Назначение бывшего премьера Нидерландов на пост генсека альянса было логичным, считает политолог.

Сделали по Марку: изменится ли НАТО при новом генсеке Рютте
Уходящий премьер Нидерландов займет пост главы Североатлантического альянса 1 октября

Марк Рютте возглавлял правительство Нидерландов с 2010 года четыре срока подряд. До этого он два года (с 2002-го по 2004-й) был замминистра труда и социальной защиты, с 2004-го до 2006-й занимал пост госсекретаря по образованию, культуре и науке. В 2006-м был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.

Британская газета The Guardian 30 сентября написала о том, что Рютте принимает на себя руководство НАТО в сложный для Украины момент. По оценке издания, серьезным вызовом для него станет финансовый вопрос.

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