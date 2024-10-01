Североатлантический альянс поддерживает идею разрешить Украине атаковать территорию России западным оружием, но страны должны принимать такое решение сами. Об этом новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в ходе пресс-конференции 1 октября.

«Украина должна иметь право на это (на удары по территории РФ. — Ред.). <...> Однако я не могу принять это решение, каждая страна альянса будет принимать его сама», — сказал Рютте, его выступление транслировалось на YouTube-канале агентства Reuters.

Новый генсек блока признал, что Украина в данный момент попала в сложную ситуацию на поле боя, а Россия добивается прогресса в ведении боевых действий. Рютте назвал поддержку Киева правильным шагом со стороны НАТО и призвал членов альянса продолжать передавать киевскому режиму дополнительную помощь.

Ранее в этот день Рютте, который в 2010–2024 годах был премьер-министром Нидерландов, вступил в должность 14-го генсека альянса, а его предшественник Йенс Столтенберг, занимавший пост 10 лет, сложил полномочия.

Тогда же политолог, бывший офицер Вооруженных сил США Скотт Беннет заявил, что цель Рютте на посту генсека блока — наращивать враждебность и негативную риторику по отношению к России, поэтому для РФ с приходом нового командующего альянса ничего не изменится.

До этого, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, прилетел в США, чтобы представить американскому лидеру Джо Байдену свой план действий в конфликте. В этом проекте, предположительно, содержится требование разрешить Киеву наносить удары западным оружием по российской территории. Зеленский передал положения плана Байдену 26 сентября. На следующий день газета Politico сообщила, что президент США отнесся к инициативе украинского лидера с сомнением.

Президент России Владимир Путин 12 сентября подчеркнул, что возможное разрешение стран НАТО Украине наносить удары по территории РФ будет означать прямое участие этих государств в конфликте. Россия, в свою очередь, будет реагировать на шаги других стран, исходя из угроз, которые те несут.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.