Замена генсека НАТО Йенса Столтенберга на бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ничего не изменит для России, любой человек на этом посту будет нацелен на конфронтацию с РФ. Об этом политолог, бывший офицер Вооруженных сил США Скотт Беннет заявил 1 октября в разговоре с «Известиями».

«Замена Йенса Столтенберга на посту командующего, спикера или генерального секретаря НАТО ничего не изменит. <…> Я думаю, он только усилит негативную риторику и враждебность в отношении России. Его целью является попытка объединить страны Восточной Европы, чтобы открыть второй фронт против России дипломатически, экономически и в военном отношении», — сказал Беннет.

Он отметил, что цели Рютте, который предвзято относится к РФ, в кресле генсека НАТО сводятся к насаждению враждебности и агрессии против Москвы без заботы о мире и стабильности. Однако всё это обречено на провал, потому что украинский конфликт может быть закончен за считанные дни или недели: РФ одерживает мощные победы, пресекая подвоз боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за этого попытки Рютте наращивать конфронтацию с Россией заставят его выглядеть некомпетентным на новой должности.

Бывший американский военный отметил, что интеграция в альянс — одна из самых больших неудач, невежественное и даже безумное действие Финляндии и Швеции, которые променяли свой нейтралитет и выгодные связи с РФ на Запад, США и Европейский союз. Политолог предположил, что Вашингтон заставил Стокгольм и Хельсинки это сделать, потому что США сильны в государственных переворотах и давлении. Беннет уверен, что народ Финляндии и Швеции не хотел вступления в НАТО точно так же, как ранее против выступали жители Великобритании и Франции. Тем не менее такие решения принимаются узким кругом элит, которые заключают «самоубийственные» пакты, не считаясь с мнением населения своей страны.

Политолог отметил, что Североатлантический альянс считает своими основными врагами Китай, Иран и Россию, а второстепенными — Белоруссию, Йемен и некоторые страны Африки, которые демонстрируют союзнические отношения с РФ. Всё это — государства, желающие оставаться независимыми от империализма и менталитета рабства, которые Запад пытается навязать миру на протяжении последних 50–60 лет.

Ранее в этот день состоялась церемония вступления Рютте в должность 14-го генсека НАТО, а Столтенберг, который пробыл командующим альянса 10 лет, сложил свои полномочия.

Рютте был главой правительства Нидерландов с 2010 года на протяжении четырех сроков. В 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, политик поддержал введение антироссийских санкций, а после соглашался с необходимостью их сохранения и ужесточения. После февраля 2022 года Рютте призывал ввести личные санкции против российских политических деятелей.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев 27 сентября заявил, что Североатлантический альянс пытается сохранить свое глобальное доминирование, поэтому модернизирует свою военную инфраструктуру и отрабатывает сценарии борьбы с Россией. Патрушев напомнил, что Москва проводит самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, что вызывает противодействие США и их союзников по блоку.