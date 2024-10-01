Что известно о новом генсеке НАТО. 5 фактов о Марке Рютте

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря НАТО. Он сменил на этом посту Йенса Столтенберга, руководившего блоком последние 10 лет. Новый глава альянса известен как сторонник Украины и успешный переговорщик. «Известия» собрали пять фактов о Марке Рютте.

Факт 1. Рютте дольше всех возглавлял правительство Нидерландов

• Марк Рютте является рекордсменом по сроку пребывания в должности премьер-министра Нидерландов. Он занимал этот пост непрерывно с октября 2010 года по июнь 2024-го. В странах Евросоюза Рютте стал третьим «долгожителем» после канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

• Под руководством Рютте было сформировано четыре кабинета министров, один из которых проработал весь положенный срок, что является редкостью для нидерландской политики. При этом закончиться его политическая карьера могла уже во время первого срока в должности премьера — его правительство не проработало и двух лет из-за разногласий с Партией свободы евроскептика Герта Вилдерса по дефициту бюджета.

• Рютте принадлежат еще два политических достижения. Придя к власти в 2010 году, он стал первым за 92 года премьером-либералом. Кроме того, был вторым самым молодым главой кабмина в истории страны — он возглавил правительство в 43 года.

Факт 2. Рютте умеет договариваться

• Политическое долголетие Рютте во многом объясняется его способностью вести переговоры, в том числе с идеологическими соперниками. Это подтверждают два процесса формирования правительства в 2017 и 2021 годах — они длились 225 и 299 дней, побив рекорд для Нидерландов. По итогам переговоров Рютте всегда удавалось договориться с конкурентами о создании коалиций, что позволяло ему оставаться в своей должности.

• С непростого переговорного процесса началась и карьера Рютте в НАТО. Отказавшись от планов участвовать в очередных выборах в 2023-м, он начал готовить кампанию по избранию на пост главы альянса. Он сразу заручился поддержкой 28 из 32 членов блока, после чего путем компромиссов добился расположения Румынии, Турции, Венгрии и Словакии. Рютте, в частности, заверил Орбана что Будапешт не будет участвовать в мероприятиях по поддержке Украины за пределами НАТО, а премьеру Словакии Роберту Фицо пообещал помощь в укреплении ПВО.

Факт 3. От «тефлонового» Рютте отскакивают скандалы

• Будучи премьер-министром Нидерландов, Рютте получил прозвище Тефлоновый. Нередкие скандалы в голландской политике не «липли» к нему и не влияли на его карьеру. Так, в 2018 году он подвергся критике из-за предложения отменить налог на дивиденды, которого не было в предвыборном обещании. Отмена отчислений, приносящих 2% налоговых поступлений в бюджет, была выгодна крупным компаниям, таким как Shell и Unilever — бывшего работодателя самого Рютте. Оппозиция дважды пыталась выразить вотум недоверия, но в итоге Рютте остался премьер-министром, а от отмены налога пришлось отказаться.

• Рютте также подвергся критике в 2019 году, когда выяснилось, что в 2015-м самолет F-16 нидерландских ВВС взорвал завод по производству бомб «Исламского государства» (ИГ, запрещенная на территории РФ террористическая организация) в Ираке. В результате взрыва погибли около 70 мирных жителей. Рютте обвиняли в том, что он скрыл инцидент от общественности, но он заявил, что сам не был уведомлен о нем.

• В 2021 году разразился скандал из-за ложных обвинений тысяч голландских семей в мошенничестве при оформлении детских пособий. От родителей потребовали вернуть большие суммы денег без возможности объясниться. Правительство Рютте ушло в отставку, однако спустя два месяца его партия выиграла выборы, и он снова сформировал кабинет министров.

Факт 4. Рютте спорил и договаривался с Трампом

• Рютте заслужил репутацию человека, который способен откровенно говорить с экс-президентом США Дональдом Трампом и договариваться с ним. В 2018 году состоялась их встреча в Вашингтоне, после которой лидеры двух стран вышли к журналистам. Трамп заявил о том, что видит позитив в возможном повышении тарифов на товары из Евросоюза, на что Рютте, не дожидаясь окончания речи, с улыбкой заявил, что ничего положительного в этом быть не может.

• Еще один эпизод с участием двух политиков состоялся в том же 2018 году. На саммите НАТО Трамп намекнул, что США могут перестать помогать блоку, если европейские страны не поднимут расходы на оборону. Рютте, который сам проводил сокращение военных трат в Нидерландах, сумел уговорить Трампа, что расходы как раз растут, и таким образом разрядил обстановку, после чего президент США уже не допускал столь резких заявлений.

Факт 5. Рютте поддерживает Украину

• Во главе правительства Нидерландов Рютте неизменно проводил политику поддержки Украины и выступал за предоставление ей военной помощи. Из голландских запасов Киеву были переданы танки Leopard, зенитные ракетные комплексы Patriot, бронетранспортеры, гаубицы и минометы. Также Нидерланды обучили украинских пилотов управлению истребителями F-16 и передали самолеты, разрешив бить снарядами по российской территории. В 2024 году страны подписали соглашение о гарантиях безопасности.

• Вступив в должность генсека НАТО, Рютте сразу заявил, что поддержка Украины станет для него приоритетом. Он пообещал работать над приближением Киева к членству в альянсе, не назвав при этом конкретных сроков вступления. Также Рютте заявил о необходимости продолжать увеличивать расходы на оборону и «сдерживание» России.