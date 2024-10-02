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В Москве не ждут изменения антироссийской политики новым генсеком НАТО

Захарова: РФ не ожидает никакого конструктива от нового генсека НАТО Рютте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Нет никаких сомнений, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продолжит антироссийскую политику альянса. Об этом 2 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Он уточнила, что генсек лишь озвучивает решения НАТО, которые на самом деле диктуются Вашингтоном.

«Что касается Марка Рютте, он доказал свою ярую приверженность лагерю «атлантистов» и русофобов на посту премьер-министра Нидерландов. Я думаю, именно этим он и заслужил место генерального секретаря НАТО. Надежный русофоб. Нет никаких сомнений, что он продолжит следовать своим антироссийским подходам и на новой должности», — сказала Захарова на брифинге, добавив, что Россия не ожидает никакого конструктива от нового главы объединения.

Она также отметила, что в доктринальных документах альянса прописано, что вся деятельность НАТО в настоящий момент и в долгосрочной перспективе буквально заточена на конфронтацию с Россией.

Сделали по Марку: изменится ли НАТО при новом генсеке Рютте
Уходящий премьер Нидерландов займет пост главы Североатлантического альянса 1 октября

Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября, сменив Йенса Столтенберга, который возглавлял альянс на протяжении 10 лет. В ходе пресс-конференции Рютте назвал одним из приоритетов помощь Киеву и приближение Украины к членству в альянсе. Тогда же он заявил, что НАТО поддерживает идею разрешить Украине атаковать территорию РФ западным оружием, но отметил, что страны должны принимать такое решение сами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что с Рютте во главе НАТО не поменяет свою политику. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также призвал не рассчитывать на перемены в политике альянса после смены его главы.

Тогда же политолог, бывший офицер Вооруженных сил США Скотт Беннет заявил, что цель Рютте на посту генсека блока — наращивать враждебность и негативную риторику по отношению к России, поэтому для РФ с приходом нового командующего альянса ничего не изменится.

Рютте возглавлял правительство Нидерландов с 2010 года четыре срока подряд. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией он поддержал введение антироссийских санкций. После февраля 2022 года Рютте призвал ввести личные санкции против российских политиков.

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