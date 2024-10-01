В Госдуме усомнились в изменениях при новом генсеке НАТО
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал во вторник, 1 октября, не рассчитывать на перемены в политике НАТО после смены генерального секретаря Североатлантического альянса.
«Ни на какие перемены рассчитывать не надо. Политика НАТО продолжится в том же ключе, в каком была. Для интересов мира в Европе ничего не изменится», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.
Ранее в этот день Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга. Церемония вступления в должность состоялась на специальном заседании Североатлантического совета, передает RT. Он назвал одним из приоритетов помощь Киеву и пообещал работать над тем, чтобы приблизить Украину к членству в альянсе.
Рютте возглавлял правительство Нидерландов с 2010 года четыре срока подряд, сообщает 360.ru. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией он поддержал введение антироссийских санкций. После февраля 2022 года Рютте призвал ввести личные санкции против российских политиков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что с Рютте во главе НАТО не поменяет свою политику, передает НСН. В связи с этим он отметил, что Нидерланды имеют непримиримую позицию по отношению к РФ. В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов предположил в беседе с «Известиями», что новый генсек не станет выдающимся руководителем и будет выполнять то, что от него требуется.