СМИ рассказали об обсуждении США и Израиля плана удара по КСИР в Сирии или Йемене

Израиль обсуждает с США возможный удар по силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене и Сирии. Об этом в среду, 2 октября, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

«США активно общаются с Израилем по поводу ответа [на атаку Ирана на Израиль], который может включать военный удар. Среди возможных вариантов, которые рассматриваются, — удары [Израиля] по поддерживаемым Ираном формированиям или непосредственно по силам КСИР в Йемене или Сирии», — говорится в материале.

При этом источники отмечают, что США предпочти бы более ограниченный по силе ответ.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что Израиль готовит ответный удар по Ирану в ближайшие дни. Сообщается, что удар будет нацелен на нефтедобывающие и другие стратегические объекты, расположенные на территории противника.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Тогда же президент США Джо Байден приказал американским военным поддержать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в защите от иранских ракет. Кроме того, сообщалось, что президент США регулярно получает информацию о развитии ситуации на Ближнем Востоке.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в ЦАХАЛ отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.