Туроператорам рекомендовали не штрафовать туристов при отмене поездок в Иран

Ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке рекомендуется отказаться от штрафов для туристов, отменяющих поездки в Иран, и пересмотреть условия предоставления туристических услуг. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Минэкономразвития рекомендует российским туроператорам и другим участникам туристического рынка не применять штрафные санкции при отмене поездок, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что актуальную информацию о ситуации необходимо отслеживать на сайтах российских загранучреждений, МИД РФ, а также в приложении «Помощник за рубежом».

Ранее в этот день посольство РФ в Иране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну. Отмечалось, что рекомендация дана в связи с обострением положения вокруг страны.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удар, который он назвал неудачным.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.