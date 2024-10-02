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Шор указал на спонсорство ЦИК Молдавии фондами из Европы и США

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Молдавии спонсируют американские и европейские фонды. Такое заявление 2 октября сделал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Заходишь на сайт молдавской ЦИК, а там и британское посольство, и европейские фонды, и американские, включая печально известный USAID — продвигатор проамериканских идей, пустивший щупальца по всему миру», — написал он в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «власть имущие не стесняются показывать своих спонсоров». По словам Шора, указанные ведомства — спонсоры сайта, которые заинтересованы в том, чтобы Молдавия стала «очередной военной базой и провинцией Запада».

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Ранее в этот день активисты блока «Победа» вышли на улицы Кишинева с одиночными пикетами против европейской интеграции. Лидер молодежного крыла блока Юрий Витнянский заявил, что борьба за суверенитет является борьбой «с чуждыми нам евространдартами за будущее, за национальную идентичность, за страну, где решения принимаются в интересах народа».

Накануне, 1 октября, вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба выразил уверенность, что Приднестровье в будущем станет частью Евросоюза.

Ранее, 18 сентября, Партия социалистов в Молдавии оспорила решение Центральной избирательной комиссии сократить число участков для проживающих в РФ избирателей на предстоящих президентских выборах и референдуме о вступлении в Евросоюз, которые состоятся в один день, 20 октября. Отмечается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики открыла всего пять избирательных участков на территории РФ, учитывая, что в стране проживает около 400 тыс. граждан Молдавии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЦИК Молдавии открыть только пять избирательных участков на территории РФ было принято под надуманным предлогом и является вопиющим нарушением прав человека. Ранее она назвала Санду человеком, внедренным Западом для разрушения культуры своего народа.

До этого, 14 сентября, стало известно, что ЦИК Молдавии отозвала разрешение участвовать в референдуме у оппозиционной партии «Шанс», которая выступает против евроинтеграции. 12 сентября у здания ЦИК прошла акция протеста, организованная лидером партии «Шанс» Алексеем Лунгу, против действующего президента страны. По словам протестующих, целью властей является борьба с «неудобными для них союзами».

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