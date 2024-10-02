Активисты молдавского оппозиционного блока «Победа» в среду, 2 октября, вышли на улицы Кишинева с одиночными пикетами против европейской интеграции. Об этом сообщил лидер молодежного крыла блока Юрий Витнянский.

«Молодые активисты снова вышли на одиночные пикеты против навязываемой нам европейской интеграции. Сегодня юноши и девушки борются за право самостоятельно определять будущее своей страны», — написал он в своем Telegram-канале, поделившись кадрами с улиц города.

По его словам, важно, чтобы решения, которые касаются национальных интересов, принимались внутри страны и при отсутствии внешнего давления. Он подчеркнул, что Молдавия обладает многовековой историей, традициями и верой, и молодежь выступает за сохранение «уникальности своей страны» и против навязывание чужих ценностей.

Витнянский отметил, что борьба за суверенитет является борьбой «с чуждыми нам евространдартами за будущее, за национальную идентичность, за страну, где решения принимаются в интересах народа».

Накануне, 1 октября, вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба выразил уверенность, что Приднестровье в будущем станет частью Евросоюза.

Ранее, 18 сентября, Партия социалистов в Молдавии оспорила решение Центральной избирательной комиссии сократить число участков для проживающих в РФ избирателей на предстоящих президентских выборах и референдуме о вступлении в Евросоюз, которые состоятся в один день, 20 октября. Отмечается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики открыла всего пять избирательных участков на территории РФ, учитывая, что в стране проживает около 400 тыс. граждан Молдавии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЦИК Молдавии открыть только пять избирательных участков на территории РФ было принято под надуманным предлогом и является вопиющим нарушением прав человека. Ранее она назвала Санду человеком, внедренным Западом для разрушения культуры своего народа.

До этого, 14 сентября, стало известно, что ЦИК Молдавии отозвала разрешение участвовать в референдуме у оппозиционной партии «Шанс», которая выступает против евроинтеграции. 12 сентября у здания ЦИК прошла акция протеста, организованная лидером партии «Шанс» Алексеем Лунгу, против действующего президента страны. По словам протестующих, целью властей является борьба с «неудобными для них союзами».