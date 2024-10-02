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Двое детей пострадали при обрушении потолка в школе в Северной Осетии

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Фото: прокуратура Республики Северная Осетия–Алания
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В школе селения Камбилеевское в Северной Осетии обрушилась часть штукатурки потолка. В результате инцидента пострадали два ученика старших классов. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона в среду, 2 сентября.

«Происшествие произошло в здании старшей школы. Двое детей получили ссадины. Школьников на скорой помощи доставили в больницу. Ребят уже отпустили домой. С ними все в порядке», — указано в сообщении в Telegram-канале регионального ведомства.

Уточняется, что ситуация находится на контроле, привлечены все профильные ведомства.

«Отмечу, что школа состоит из двух зданий. Одно уже капитально отремонтировано. Во втором, в котором располагается старшая школа, деревянные перекрытия, здесь не было возможности проводить работы. Уже разработан проект для строительства нового здания, будем работать над его включением в заявку на получение финансирования», — сообщила министр образования и науки региона Элла Алибекова.

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Ранее, в апреле, потолок обрушился в одной из московских школ, пострадали четыре ребенка. По данным источника «Известий», сначала осыпалась штукатурка, после этого учительница открыла окно, чтобы проветрить помещение, и в это время рухнула часть потолочной плитки. Тогда по факту случившегося организована проверка. При этом в ГСУ СК России по Москве указали, что информация о пострадавших детях не поступала.

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