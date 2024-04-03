Четыре ребенка пострадали при обрушении потолка в школе Москвы
В московской школе обрушился потолок, пострадали четыре ребенка. Об этом 3 апреля сообщил источник «Известий».
По его данным, инцидент произошел ранее в этот день в первом корпусе школы № 1550. Сначала осыпалась штукатурка, после этого учительница открыла окно, чтобы проветрить помещение, и в это время рухнула часть потолочной плитки.
Как уточнил источник, пострадавших детей доставили в больницу. По предварительным данным, у них диагностированы травмы головы и плеч.
В ГСУ СК России по Москве сообщили, что по факту случившегося организована проверка. При этом в ведомстве указали, что информация о пострадавших детях не поступала.
«В социальных медиа распространяется информация о том, что в учебном заведении произошло падение потолочной плитки. В настоящее время следователями столичного СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего», — сказано в Telegram-канале столичного СК.
В феврале в поселке Большаково Калининградской области отравились 23 ученика. Детям стало плохо после школьной линейки. Позднее источник «Известий» сообщил, что к отравлению привел антисептик.