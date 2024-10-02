Мэр Ивано-Франковска призвал ужесточить украинизацию населения

Украине нужна еще более жесткая «украинизация» населения, в связи с чем должны быть ужесточены требования в языковом вопросе. Об этом 2 октября заявил мэр города Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив.

«Я был сторонником ласковой украинизации, но вижу, что она должна выйти на более серьезный уровень. Не скажу о жесткой украинизации, но требования в языковом вопросе должны быть ужесточены», — заявил градоначальник агентству «Укринформ».

Он отметил, что даже в Ивано-Франковске среди населения русский язык звучит чаще, чем украинский.

«Общество должно максимально переходить на украинский и ставить такие требования», — указал Марцинкив.

До этого, 10 сентября, Марцинкив сообщал, что в Ивано-Франковске, на западе Украины, будут работать языковые инспекторы из-за большого количества русскоговорящих жителей. Отмечается, что он обсуждал этот вопрос с языковым омбудсменом.

Ранее, 14 августа, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным подчеркнул необходимость пресечения деятельности украинского руководства по уничтожению русского языка.

В конце мая МИД России подготовил очередной доклад о ситуации с правами человека на Украине. В нем отмечалось, что положение прав человека на Украине неуклонно деградирует. Кроме того, в ведомстве отметили, что нацистские подходы Киева в полной мере реализуются в отношении русскоязычного населения Украины. К настоящему моменту в стране запрещено всё русское — язык, культура, образование, печатная продукция и СМИ, указали там.

В декабре 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточающий ограничения для пользования русским языком в стране. Бывший украинский президент Петр Порошенко подписал закон о запрете русского языка 15 мая 2019 года. Документ закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.