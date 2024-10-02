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Рябков сообщил о максимальном внимании БРИКС к ситуации на Ближнем Востоке

Рябков: обострение на Ближнем Востоке получит в БРИКС максимальное внимание
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Фото: РИА Новости
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Происходящие на Ближнем Востоке события получат максимальное внимание со стороны стран БРИКС, в том числе на предстоящем саммите объединения в Казани. Об этом 2 октября заявил «Известиям» замглавы МИД России Сергей Рябков.

«То, что сейчас происходит, буквально в эти дни, в регионе, с точки зрения открытого конфликта, безусловно, получит максимальное внимание со стороны БРИКС. И в двусторонних контактах на уровне лидеров и министров иностранных дел, и непосредственно в Казани разговор на эту тему пойдет самым прямым и непосредственным образом», — сказал он на площадке Международной школы БРИКС в Москве.

Дипломат подчеркнул, что сейчас ситуация на Ближнем Востоке практически выходит из-под контроля. Агрессивный курс Израиля и покровительствующих ему США уже привел к значительным жертвам и росту рисков еще более серьезной эскалации, указал Рябков.

При этом он отметил, что БРИКС уже давно занимается ближневосточной тематикой. В частности, в текущем году прошли переговоры с участием заместителей министров иностранных дел, на которых было принято серьезное заявление на этот счет, напомнил замглавы МИДа.

Кроме того, на предстоящем саммите в Казани пройдут важные обсуждения ситуации в Палестине, в которых ожидается участие главы палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса, указал дипломат.

Международная школа БРИКС проходит в 2024 году с 1 по 3 октября. Организаторами и соорганизаторами выступают экспертный совет по вопросам участия РФ в БРИКС, Национальный комитет по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС), Фонд Горчакова и МГИМО МИД России. Саммит в Казани на уровне глав государств БРИКС пройдет 22–24 октября.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, и призвал Иран и Израиль воздержаться от необдуманных шагов в возникшем между ними кризисе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Ближний Восток подтолкнули к обрыву попытки США играть роль миротворца в палестино-израильском конфликте.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удар, который он назвал неудачным.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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