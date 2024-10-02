Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Хабаровском крае 39 полувагонов с углем сошли с рельсов
Мир
Умер звезда сериала «Ходячие мертвецы» Келлер Форнес
Мир
Фицо исключил присутствие украинской стороны на переговорах ЕК по транзиту газа
Мир
В раду внесли законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ
Общество
С побережья Кубани вывезли более 129 тыс. т загрязненного мазутом песка
Мир
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете
Мир
Президент Чада выразил недовольство высказываниями Макрона в адрес Африки
Интернет и технологии
Росреестр не подтвердил утечку данных из ЕГРН
Мир
На Украине сообщили об избиении мужчины по рукам и ногам при мобилизации
Мир
Число погибших в результате землетрясения в китайском Тибете возросло до 126
Мир
Греческий бизнесмен оценил отказ Украины от российского газа в €100 млрд для ЕС
Мир
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки
Мир
Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S нашли и подняли со дна
Общество
В Перми зарегистрировали вспышку сальмонеллеза среди клиентов пекарни
Спорт
Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ
Мир
В Аргентине задержали второго обвиняемого по делу о гибели солиста One Direction
Мир
Российский теннисист Медведев сообщил о рождении второго ребенка
Мир
Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова

В Кремле сообщили об отсутствии запроса ФРГ на разговор Путина с Шольцем

Песков: Москва не получала запроса на возможный разговор Путина и Шольца
0
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Берлин не запрашивал у Кремля телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 2 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не запрашивал», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он уточнил, что после переговоров в таком формате, которые состоялись в декабре 2022 года, каких-либо непубличных контактов глав двух государств не было.

Песков напомнил, что отношения России и Германии, как и в случае с другими европейскими странами, сведены к нулю исключительно по инициативе Берлина, и общие темы для обсуждения с властями ФРГ сейчас отсутствуют. При этом он отметил, что Путин был и остается открыт для диалога.

Заявлениям Запада о переговорах по Украине не стоит верить. И вот почему

Накануне газета Die Zeit сообщала, что Шольц впервые почти за два года хочет напрямую поговорить с Путиным. По словам источников из правительственных кругов, телефонный разговор запланирован в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Ранее, 8 сентября, немецкий канцлер заявил, что настало время для обсуждений темы завершения украинского конфликта. Он добавил, что выступает за участие России во втором саммите по Украине. Затем он призвал провести мирную конференцию по Украине с участием РФ, а также изучить возможности запуска мирного процесса. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев позже сообщил, что Москва приняла к сведению данные заявления, но не получала от Германии конкретных предложений.

По мнению политолога из Швеции Грега Саймонса, причины проработки Шольцем мирного плана по Украине связаны с провалом на местных выборах в Германии его Социал-демократической партии (СДПГ). Эксперт отметил, что канцлер находится в полном отчаянии, потому что стал одним из самых непопулярных политических лидеров Европы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025