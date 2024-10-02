В Кремле сообщили об отсутствии запроса ФРГ на разговор Путина с Шольцем
Берлин не запрашивал у Кремля телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 2 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не запрашивал», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он уточнил, что после переговоров в таком формате, которые состоялись в декабре 2022 года, каких-либо непубличных контактов глав двух государств не было.
Песков напомнил, что отношения России и Германии, как и в случае с другими европейскими странами, сведены к нулю исключительно по инициативе Берлина, и общие темы для обсуждения с властями ФРГ сейчас отсутствуют. При этом он отметил, что Путин был и остается открыт для диалога.
Накануне газета Die Zeit сообщала, что Шольц впервые почти за два года хочет напрямую поговорить с Путиным. По словам источников из правительственных кругов, телефонный разговор запланирован в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре.
Ранее, 8 сентября, немецкий канцлер заявил, что настало время для обсуждений темы завершения украинского конфликта. Он добавил, что выступает за участие России во втором саммите по Украине. Затем он призвал провести мирную конференцию по Украине с участием РФ, а также изучить возможности запуска мирного процесса. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев позже сообщил, что Москва приняла к сведению данные заявления, но не получала от Германии конкретных предложений.
По мнению политолога из Швеции Грега Саймонса, причины проработки Шольцем мирного плана по Украине связаны с провалом на местных выборах в Германии его Социал-демократической партии (СДПГ). Эксперт отметил, что канцлер находится в полном отчаянии, потому что стал одним из самых непопулярных политических лидеров Европы.